आज का पंचांग 21 नवंबर 2026: आज भी रखा जाएगा देवउठनी एकादशी का व्रत, शाम को तुलसी विवाह, जानें पारण का समय और शुभ मुहूर्त
21 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल द्वादशी के अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के श्रद्धालु देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। आज शाम माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 बजे से रात 8:06 बजे तक है।
आज 21 नवंबर, शनिवार को धार्मिक दृष्टि से खास दिन है। आज वैष्णव संप्रदाय के श्रद्धालु देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। वहीं, तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। इस बार देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर दो दिन व्रत रखा जा रहा है। 20 नवंबर को स्मार्त संप्रदाय के लोगों ने व्रत रखा था, जबकि 21 नवंबर को वैष्णव संप्रदाय के श्रद्धालु एकादशी का व्रत रखेंगे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। शाम को घरों और मंदिरों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाएगा।
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आइए जानते हैं आज का पूरा पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया और व्रत पारण का समय।
आज का पंचांग 21 नवंबर 2026
- दिन: शनिवार
- तारीख: 21 नवंबर 2026
- मास: कार्तिक
- पक्ष: शुक्ल पक्ष
- तिथि: द्वादशी, 22 नवंबर सुबह 4:56 बजे तक
- नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद सुबह 6:50 बजे तक, फिर रेवती
- योग: सिद्धि, 22 नवंबर रात 2:31 बजे तक
- करण: बव, शाम 5:49 बजे तक
- चंद्र राशि: मीन
- सूर्य राशि: वृश्चिक
- विक्रम संवत: 2083
- शक संवत: 1948
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
- सूर्योदय: सुबह 6:40 बजे
- सूर्यास्त: शाम 5:15 बजे
- चंद्रोदय: दोपहर 2:44 बजे
- चंद्रास्त: रात 3:52 बजे
आज के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:53 से 5:47 बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:36 से दोपहर 12:19 बजे तक
- विजय मुहूर्त: दोपहर 1:49 से 2:31 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 4:50 से 5:38 बजे तक
- प्रदोष काल: शाम 5:15 से 6:44 बजे तक
- निशिता मुहूर्त: रात 11:31 से 12:24 बजे तक
आज का राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह 9:19 से 10:38 बजे तक
- गुलिक काल: सुबह 6:40 से 8:00 बजे तक
- यमगंड: दोपहर 1:17 से 2:36 बजे तक
- दुर्मुहूर्त: सुबह 6:40 से 7:23 बजे तक
- वर्ज्य काल: शाम 6:22 से 7:55 बजे तक
आज का चौघड़िया मुहूर्त
दिन का चौघड़िया
- काल: सुबह 6:40 से 8:00 बजे तक
- शुभ: सुबह 8:00 से 9:19 बजे तक
- रोग: सुबह 9:19 से 10:38 बजे तक
- उद्वेग: सुबह 10:38 से 11:57 बजे तक
- चर: सुबह 11:57 से दोपहर 1:17 बजे तक
- लाभ: दोपहर 1:17 से 2:36 बजे तक
- अमृत: दोपहर 2:36 से 3:55 बजे तक
- काल: शाम 3:55 से 5:15 बजे तक
रात का चौघड़िया
- लाभ: शाम 5:15 से 6:55 बजे तक
- उद्वेग: शाम 6:55 से 8:36 बजे तक
- शुभ: रात 8:36 से 10:17 बजे तक
- अमृत: रात 10:17 से 11:57 बजे तक
- चर: रात 11:57 से 1:38 बजे तक
- रोग: रात 1:38 से 3:19 बजे तक
- काल: रात 3:19 से 5:00 बजे तक
- लाभ: सुबह 5:00 से 6:40 बजे तक
देवउठनी एकादशी का व्रत आज भी, जानें दोनों दिन का पारण समय
इस साल देवउठनी एकादशी की तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरू हुई थी। इसका समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर हुआ। ऐसे में स्मार्त संप्रदाय के श्रद्धालुओं ने 20 नवंबर को व्रत रखा, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 21 नवंबर को व्रत रखेंगे।
20 नवंबर को व्रत रखने वाले कब करें पारण?
20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 21 नवंबर को पारण करेंगे। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार पारण का समय दोपहर 1 बजकर 11 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक है। हरि वासर की समाप्ति दोपहर 12 बजकर 7 मिनट पर होगी। इसके बाद व्रत खोला जा सकता है।
21 नवंबर को व्रत रखने वाले कब खोलें व्रत?
21 नवंबर को वैष्णव संप्रदाय के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 22 नवंबर को पारण करेंगे। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार पारण का समय सुबह 6 बजकर 49 मिनट से 8 बजकर 56 मिनट तक रहेगा।
आज शाम कितने बजे होगा तुलसी विवाह?
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह की परंपरा है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शाम के समय तुलसी विवाह करना विशेष माना जाता है। पंचांग के अनुसार 21 नवंबर को तुलसी विवाह का शाम का मुहूर्त 5 बजकर 25 मिनट से रात 8 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। हल्द्वानी में सूर्यास्त शाम 5 बजकर 15 मिनट पर है। ऐसे में स्थानीय परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी विवाह की पूजा की जा सकती है।
तुलसी विवाह की पूजा विधि
तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले तुलसी के पौधे और आसपास की जगह को साफ करें। इसके बाद तुलसी के गमले को सजाएं। माता तुलसी को लाल चुनरी, फूल और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद दोनों का विवाह कराएं। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने से दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
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