देवउठनी एकादशी पर देव जगाने का ये है शुभ मुहूर्त, विधि और मंत्र भी जानें
dev uthane ka samay aur vidhi: देवउठनी एकादशी पर विधि-विधान से भगवान विष्णु को उठाया जाता है। जानें देव जगाने का शुभ मुहूर्त, विधि और मंत्र क्या है।
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करते हैं और उन्हें जगाते हैं। देवउठनी एकादशी पर देव को जगाने के साथ ही शालिग्राम-तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। हालांकि कुछ जगहों पर द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। जानें देवउठनी एकादशी पर देव जगाने का शुभ समय, विधि और मंत्र
देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को क्यों जगाते हैं:
देवउठनी एकादशी को देवोत्थान भी कहा जाता है। देवोत्थान का अर्थ है देवता का जागना। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के जाग्रत होने के बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।
देवउठनी एकादशी पर देव जगाने का शुभ मुहूर्त:
देवउठनी एकादशी पर देव उठाने के लिए प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:24 बजे से रात 8:05 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि प्रदोष काल में देव उठाने और एकादशी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
देवउठनी एकादशी पर देव जगाने की विधि:
देवउठनी एकादशी पर देव जगाने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल या आंगन को साफ करें।
एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा रखें। गेरू या चौक से देव आकृति बनाएं।
यहां पास में जल का एक लोटा, घी का दीपक, शंख, घंटा, चंदन, मौसमी फल, पीले पुष्प, तुलसी दल और मिठाई रखें। ध्यान रखें कि तुलसी की पत्तियां एकादशी वाले दिन नहीं तोड़े।
शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।
पूजन सामग्री अर्पित करें। शंख, घड़ियाल और ताली बजाते हुए भगवान का आह्वान करें। देव उठाते समय 'उठो देव, बैठो देव' जैसे गीत गाएं या 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय'मंत्र का जाप करें।
कई जगहों पर परात या थाली को प्रतीकात्मक रूप से उठाकर देव जगाने की परंपरा निभाई जाती है।
अब दाएं हाथ से देवों को जल अर्पित करें और स्नान के भाव से गंगाजल के छींटे लगाएं। अब देवों को फल, मिठाई या तुलसी दल युक्त सात्विक भोग अर्पित करें।
अंत में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और तुलसी माता की आरती उतारें।
देव जगाने का मंत्र:
देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से उठाने का मुख्य मंत्र इसप्रकार है:
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज।
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु।।
निद्रा त्याग मंत्र:
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते,
त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्।
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लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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