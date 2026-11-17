देवउठनी एकादशी पर देव कैसे बनाएं और कैसे उठाते हैं? जानें यहां संपूर्ण और सरल विधि
Dev uthani ekadashi ko dev kaise uthate hain: देवउठनी एकादशी के दिन देवों को उठाया जाता है और उनकी विधि-विधान से पूजा की जाती है। जानें देवउठनी एकादशी पर देव कैसे बनाएं और कैसे उठाते हैं।
देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जाग्रत होते हैं। इस दिन देवों को पारंपरिक तरीके से बनाया और उठाने की परंपरा है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को है। इस दिन घरों और दीवारों पर गेरू और खड़िया से भगवान विष्णु (देव) का चित्र या प्रतिमा बनाई जाती है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इस दिन ही चातुर्मास का समापन होता है। देव उठनी के दिन से ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। जानें देव उठनी एकादशी के दिन देव कैसे बनाएं और कैसे उठाए जाते हैं।
देवउठनी एकादशी पर देव कैसे बनाएं:
देवउठनी एकादशी पर पारंपरिक तरीके से देव बनाने के लिए लाल गेरू (पानी में घुली हुई) और खड़िया या सफेद रंग (पानी में घुली हुई) और रुई लगी हुई तीली (देव बनाने के लिए) की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले गेरु से देवों का घर जमीन या दीवार पर चौकोर बनाएं। ऊपर की ओर V आकार का चेहरा और हाथ बनाएं। अब घर के अंदर भगवान विष्णु का चित्र या आकृति बनाएं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल भी बनाएं। देवों के घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए एक लंबी सीढ़ी बनाएं। तुलसी माता का गमला भी बनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब गोल-गोल निशान से गाय और बछड़े के खुर या पांव बनाएं। घर के सदस्यों की संख्या के अनुसार पैर के निशान (8 के आकार की तरह) और सुख-समृद्धि के लिए छोटे पैर बनाएं। देवों के घर के बीच में एक सीधी रेखा से सात गोल घेरे या चक्र (माया चक्र) बनाएं। अब आसपास पंच देव या पांच पांडव की आकृतियां बनाएं। देव बनाने के बाद घर के मुख्य दरवाजे, कमरों और रसोई घर के दरवाजे पर भी गेरु और खड़िया से 5 या 7 बिंदियों की डिजाइन बनाएं। देव बनाने के बाद उनके पास मौसमी फल, सिंघाड़ा, सिक्का, बेर, मिठाई, गन्ना, खील-बताशे, एक घी का दीपक आदि रखें। इसे एक परात से ढक दें। देव तीन में 3-4 बजे से आसपास बनाए जाते हैं और उन्हें सुलाया जाता है।
देवउठनी एकादशी पर देव कैसे उठाएं:
देवों को उठाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में घी का दीपक देवों के पास जलाएं। परात को बजाते हुए और गीत गाते हुए उठाया जाता है। इसके बाद अपने गोत्र का नाम लेते हुए देवों से उठने की प्रार्थना की जाती है। अब परात को एक किनारे रख दें। इस तरह से देव उठ जाते हैं। अब जल से देवों को स्नान कराएं और मिठाई का भोग लगाएं। भोग प्रसाद की सभी चीजों को परिवार के सदस्यों के बीच बाटें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। अगले दिन किसी गीले कपड़े से देवों के चित्र को साफ करें। इसे झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए।
देवउठनी एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त 2026:
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:26 बजे से 5:52 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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