देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को ये 5 चीजें अर्पित करना नहीं भूलें, पूरी होगी हर मनोकामना
Dev uthani ekadashi upay: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के पौधे पर कुछ चीजों को अर्पित करने से धन बढ़ता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सनातन धर्म में हर एकादशी तिथि का महत्व है लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस बार देवउठनी एकादशी 20 और 21 नवंबर 2026 को है। मान्यता है कि इस दिन चार महीने बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त होता है और शादी-ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का भगवान शालीग्राम से विवाह संपन्न कराया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माता तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जबकि भगवान शालिग्राम विष्णु जी के स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी को पांच चीजें अर्पित करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से धन-धान्य में वृद्धि होती है।
देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को करें ये चीजें:
1. लाल चुनरी:
देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी उठानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन और वैभव बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है।
2. तुलसी जी में बांधें पीला धागा:
इस दिन तुलसी के पौधे में पीले रंग के धागे में 11 गांठ लगाकर बांधना चाहिए और उनसे सुख-समृद्धि की कामना करनी चाहिए। मान्यता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका घर पर स्थाई वास होता है।
3. लाल कलावा:
देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग का कलावा जरूर बांधना चाहिए। कलावा या मौली सुरक्षा, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे पर लाल कलावा बांधने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और समृद्धि का आगमन होता है।
4. कच्चा दूध करें अर्पित:
देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। गाय का कच्चा दूध अर्पित करने के बाद तुलसी माता की घी का दीपक जलाकर आरती अवश्य उतारें।
5. खीर का लगाएं भोग:
देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से बचना चाहिए। इस दिन पहले से तोड़े गए या जमीन पर गिरे हुए तुलसी दल का ही प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता को खीर का भोग लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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