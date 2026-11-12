देवउठनी एकादशी के दिन धन का दान करना चाहिए या नहीं? जानें ज्योतिर्विद की राय
Dev uthani ekadashi daan: देवउठनी एकादशी के दिन लोग वस्त्र, अन्न और फल आदि का दान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी के दिन धन का दान करना चाहिए या नहीं।
Dev uthani Ekadashi daan: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इसे देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जाग्रत होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से ही शुभ या मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन लाभ के नए रास्ते बनते हैं और आर्थिक खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस दिन लक्ष्मी-नारायण की पूजा करने के साथ ही धन का दान भी करना चाहिए। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन किए गए धन के दान का अक्षय फल प्राप्त होता है। जानें देवउठनी एकादशी के दिन धन का दान करने से क्या फल मिलता है।
देवउठनी एकादशी पर धन दान के लाभ:
हिंदू धर्म में एकादशी के दिन धन का दान शुभ और पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन गरीब, जरूरतमंद या किसी मंदिर में धन का दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी होता है।
देवउठनी एकादशी पर धन दान से प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी:
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी पर श्रद्धा पूर्वक सामर्थ्यनुसार धन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी का स्वामी माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि भगवान विष्णु के पूजन के लिए समर्पित दिन एकादशी पर धन का दान करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, साथ ही घर में बरकत आती है और दरिद्रता दूर होती है।
एकादशी पर क्या-क्या दान कर सकते हैं?
एकादशी के दिन धन दान के अलावा वस्त्र, अन्न, फल और मिठाई आदि का भी दान किया जा सकता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में दान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखें:
एकादशी पर दान हमेशा व्यक्ति को अपनी सामर्थ्यनुसार और भक्ति भाव से ही करना चाहिए।
2. इस दिन किसी भी व्यक्ति की मदद करते समय अपमान या अहंकार न करें।
3. कर्ज लेकर कभी भी धन का दान नहीं करना चाहिए।
4. एकादशी के दिन दान पुण्य करने के साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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