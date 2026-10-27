देवउठनी एकादशी पर भद्रा का साया, जानें क्या बदलेंगे पूजा के नियम?
dev uthani ekadashi par bhadra: देवउठनी एकादशी पर भद्रा का साया रहने वाला है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। जानें भद्रा के कारण इस दिन कब पूजा करना उत्तम?
देवउठनी एकादशी जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस पावन दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार महीने की लंबी योग निद्रा से जाग्रत होते हैं और पुन: सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस बार देवउठनी एकादशी पर भद्रा का साया रहने वाला है। भद्रा का वास इस दिन पृथ्वी लोक पर रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष में भद्रा को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि भद्रा काल में किए गए कार्यों का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इस समय पूजा-पाठ या अन्य किसी भी मंगल कार्य को करने से बचना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन लोग शाम के समय भगवान श्रीहरि की पूजा करते हैं और उन्हें मंगल-गीत गाकर जगाते हैं। कुछ जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा निभाई जाती है। ऐसे में इस दिन भद्रा की अड़चन होने से लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या देवउठनी एकादशी पर पूजा के नियम बदलेंगे या फिर सामान्य रूप से पूजा की जा सकेगी। जानें पंडित जी का मत।
देवउठनी एकादशी पर कब पूजा करना उत्तम:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि इस साल गृहस्थ देवउठनी एकादशी व्रत 20 नवंबर 2026 को रखेंगे। इस दिन भद्रा शाम 07 बजकर 01 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 21 नवंबर 2026 को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी। भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर है, जिसे अशुभ माना जाता है। पृथ्वी लोक की भद्रा में किसी भी शुभ, मांगलिक या नया कार्य वर्जित माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा भद्रा प्रारंभ होने से पहले और सूर्यास्त के बाद की जा सकती है। अगर किसी कारणवश भद्रा से पूर्व पूजा करना संभव नहीं है तो किसी भी शुभ चौघड़िया मुहूर्त में श्री हरि का पूजन किया जा सकता है। इस दिन पूजन का सबसे उत्तम समय गोधूलि मुहूर्त शाम 05:22 बजे से शाम 05:49 बजे तक रहेगा।
देवउठनी एकादशी पर क्या बदलेंगे पूजा नियम:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि देवउठनी एकादशी पर भद्रा का बहुत विशेष प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि पूजन भद्रा से पहले संपन्न किया जा सकता है, इसलिए पूजन नियमों में बदलाव नहीं होगा। उनका कहना है कि भद्रा काल में पूजन और शुभ कार्यों के लिए नियम मुख्य रूप से भद्रा के वास (स्थान) और उसकी स्थिति के आधार पर बदलते हैं। ज्योतिष में भद्रा को अनिष्ट फल प्रदाता माना जाता है। अगर पृथ्वी लोक पर भद्रा रहती है और इस दौरान कोई बेहद जरूरी कार्य और पूजन करना ही पड़े तो भद्रा के अंगों को देखा जाता है। भद्रा के शुरुआती समय को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। इस दौरान शुभ कार्यों की सख्त मनाही है। भद्रा का अंतिम भाग (पुच्छ) शुभ और लाभकारी माना जाता है। अगर किसी कारणवश भद्रा में पूजा रोकना संभव नहीं हो, तो भद्रा पुच्छ के समय में नियम शिथिल हो जाते हैं और पूजा की जा सकती है।
देवउठनी एकादशी पर पूजन के शुभ मुहूर्त:
एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर प्रारंभ होगी और 21 नवंबर 2026 को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 05 बजकर 25 बजे से रात 08 बजकर 06 बजे तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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