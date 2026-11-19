देवउठनी एकादशी 2026: 20 नवंबर को रखा जाएगा व्रत, 21 नवंबर को इस समय करें पारण, जानें पूजा विधि और तुलसी विवाह की तारीख
Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। एकादशी तिथि 21 नवंबर की सुबह समाप्त होगी। व्रत का पारण 21 नवंबर को दोपहर 1:11 बजे से 3:18 बजे तक किया जाएगा।
Dev Uthani Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश समेत दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। साल 2026 में देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा या 21 नवंबर को।
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ऐसे में आइए जानते हैं एकादशी की सही तारीख, तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और तुलसी विवाह कब होगा।
देवउठनी एकादशी 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को शुरू होगी और 21 नवंबर की सुबह समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर स्मार्त परंपरा में देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। वैष्णव परंपरा में व्रत की तारीख अलग हो सकती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। कई जगहों पर शाम के समय भगवान विष्णु को शंख और घंटी बजाकर जगाने की परंपरा भी निभाई जाती है।
देवउठनी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त
- एकादशी तिथि प्रारंभ: 20 नवंबर 2026
- एकादशी तिथि समाप्त: 21 नवंबर 2026
- वार: शुक्रवार
- व्रत: 20 नवंबर 2026
- पारण: 21 नवंबर 2026
- व्रत पारण का समय: दोपहर 1:11 बजे से 3:18 बजे तक
-हरि वासर समाप्त: दोपहर 12:07 बजे
देवउठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा?
देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, चंदन, धूप और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु मंत्र का जाप करें और एकादशी व्रत की कथा सुनें। शाम के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शंख, घंटी और भजन-कीर्तन के साथ भगवान को योगनिद्रा से जगाया जाता है। इसके बाद आरती करके प्रसाद बांटें।
देवउठनी एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं?
क्या करें
- सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें।
- जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करें।
- तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं।
- विष्णु सहस्रनाम या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें।
- अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखें।
क्या न करें
- इस दिन चावल खाने से परहेज किया जाता है।
- किसी से अपशब्द न बोलें।
- क्रोध और विवाद से बचें।
- व्रत के दौरान तामसिक भोजन न करें।
देवउठनी एकादशी के अगले दिन होगा तुलसी विवाह
देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। घरों और मंदिरों में तुलसी के पौधे को सजाया जाता है। इसके बाद विधि-विधान से विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इसी दिन से हिंदू धर्म में विवाह के शुभ आयोजनों की शुरुआत भी मानी जाती है।
देवउठनी एकादशी का क्या है धार्मिक महत्व?
पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के साथ चातुर्मास समाप्त होता है। इसी वजह से देवउठनी एकादशी को मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से पुण्य फल मिलने की धार्मिक मान्यता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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