देवउठनी एकादशी कब है, 20 या 21 नवंबर? जानें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूरी विधि

देवउठनी एकादशी 2026 की तारीख को लेकर इस बार असमंजस है। मुख्य व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा, जबकि वैष्णव परंपरा में 21 नवंबर को गौण एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है।

Dev Uthani Ekadashi 2026: कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को लेकर इस बार लोगों के बीच तारीख को लेकर असमंजस है। कोई 20 नवंबर को एकादशी बता रहा है तो कहीं 21 नवंबर की तारीख दी जा रही है। ऐसे में व्रत रखने वाले लोगों के लिए सही तारीख जानना जरूरी है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घरों में दीपक जलाए जाते हैं और शाम को भगवान विष्णु को जगाने की परंपरा निभाई जाती है। कई जगह इस अवसर पर तुलसी विवाह भी कराया जाता है।

आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इस दिन के सभी जरूरी नियम। देवउठनी एकादशी 2026 कब है, 20 या 21 नवंबर? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा। उदया तिथि और सामान्य गृहस्थ परंपरा के अनुसार, देवउठनी एकादशी का मुख्य व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव परंपरा में 21 नवंबर को गौण देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसीलिए पंचांग में दोनों तारीखों का उल्लेख मिल रहा है।

देवउठनी एकादशी की प्रमुख तारीखें - मुख्य व्रत: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

- वैष्णव गौण एकादशी: 21 नवंबर 2026, शनिवार

- एकादशी तिथि प्रारंभ: 20 नवंबर, सुबह 7:15 बजे

- एकादशी तिथि समाप्त: 21 नवंबर, सुबह 6:31 बजे

- तुलसी विवाह: 21 नवंबर 2026

देवउठनी एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त हल्द्वानी के स्थानीय पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 39 मिनट पर होगा। सूर्यास्त शाम 5 बजकर 15 मिनट पर होगा। इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। शाम के समय दीपक जलाकर भगवान को जगाने की परंपरा निभाई जाती है।

20 नवंबर के प्रमुख शुभ मुहूर्त - ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:03 से 5:51 बजे तक

- प्रातः संध्या: सुबह 5:26 से 6:39 बजे तक

- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:36 से दोपहर 12:18 बजे तक

- गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:03 से 5:27 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त को दिन का शुभ समय माना जाता है। वहीं गोधूलि मुहूर्त में दीपदान और संध्या पूजा की जा सकती है।

देवउठनी एकादशी 2026 राहुकाल का समय एकादशी पर पूजा करने वाले लोगों को राहुकाल का भी ध्यान रखना चाहिए। हल्द्वानी के स्थानीय पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर को राहुकाल सुबह 10 बजकर 37 मिनट से 11 बजकर 57 मिनट तक रहेगा।

20 नवंबर के अशुभ समय

- राहुकाल: सुबह 10:37 से 11:57 बजे तक

- गुलिक काल: सुबह 7:58 से 9:18 बजे तक

- यमगंड: दोपहर 2:36 से 3:55 बजे तक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए।

देवउठनी एकादशी 2026 पारण कब होगा? एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व है। पारण का अर्थ व्रत खोलने से है। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 21 नवंबर को द्वादशी तिथि में पारण करेंगे। 21 नवंबर को पारण का समय दोपहर 1 बजकर 11 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक है। पारण वाले दिन हरि वासर की समाप्ति दोपहर 12 बजकर 7 मिनट पर होगी। हरि वासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। वैष्णव परंपरा में 21 नवंबर को गौण एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 22 नवंबर को पारण करेंगे। इसका समय सुबह 6 बजकर 49 मिनट से 8 बजकर 56 मिनट तक बताया गया है।

देवउठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा? देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। शाम के समय घर के आंगन में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से योगनिद्रा से जगाएं। कई जगह शंख और घंटी बजाकर भगवान को जगाने की परंपरा है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें।

देवउठनी एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं? एकादशी के दिन व्रत और पूजा के साथ कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और जरूरतमंद लोगों को दान देने से पुण्य मिलता है।

देवउठनी एकादशी पर क्या करें - सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें।

- भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें।

- भगवान को तुलसी दल अर्पित करें।

- विष्णु सहस्रनाम या मंत्रों का जाप करें।

- शाम को घर में दीपक जलाएं।

- जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और फल का दान करें।

- द्वादशी तिथि में विधि के अनुसार पारण करें।

देवउठनी एकादशी पर क्या नहीं करें - इस दिन चावल का सेवन न करने की मान्यता है।

- व्रत में अनाज और दालों से परहेज किया जाता है।

- मांस-मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें।

- किसी के प्रति अपशब्द न बोलें।

- व्रत के दौरान अनावश्यक विवाद से बचें।

देवउठनी एकादशी के अगले दिन होगा तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी 21 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। घरों में तुलसी के पौधे को सजाया जाता है। इसके बाद विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, वे भी इस दिन विशेष पूजा करते हैं।

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चार महीने बाद शुरू होंगे मांगलिक कार्य हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास के दौरान विवाह और दूसरे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों का सिलसिला शुरू होता है।