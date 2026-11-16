देव दीपावली कब मनाई जाएगी? आज ही जान लें सही डेट, मुहूर्त और पूजा विधि

Dev Deepawali 2026 Date & Muhurat: जानें साल 2026 में देव दीपावली 23 या 24 नवंबर कब मनाई जाएगी। पढ़ें द्रिक पंचांग के अनुसार प्रदोषकाल का शुभ मुहूर्त, त्रिपुरासुर कथा, पूजा विधि और उपाय।

हिंदू धर्म में देव दीपावली का पर्व बेहद खास माना जाता है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर काशी में दीपोत्सव मनाते हैं। वाराणसी के गंगा घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं और पूरा घाट रोशनी से जगमगा उठता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप भी इस साल देव दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लें इसकी सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि।

देव दीपावली 2026 कब है? जानें सही तारीख और मुहूर्त पंचांग के अनुसार, साल 2026 में देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। द्रिक पंचांग के वाराणसी विवरण के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगी और 24 नवंबर की रात 8 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगी। देव दीपावली पर दीपदान का विशेष महत्व होने के कारण प्रदोषकाल में दीप जलाना शुभ माना जाता है। वाराणसी के लिए प्रदोषकाल का समय शाम 5 बजकर 8 मिनट से 7 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। इस दौरान गंगा घाटों और मंदिरों में दीपदान किया जाएगा। ध्यान रखें कि ये समय वाराणसी के स्थानीय पंचांग के अनुसार हैं। दूसरे शहरों में सूर्यास्त और प्रदोषकाल के समय में अंतर हो सकता है।

देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? जानें धार्मिक महत्व पौराणिक मान्यता के अनुसार, देव दीपावली का संबंध भगवान शिव और त्रिपुरासुर के वध से है। कथा के मुताबिक, त्रिपुरासुर नामक असुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं को परेशान कर रखा था। उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका वध किया। इस विजय से प्रसन्न होकर देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया। इसी परंपरा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान को पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि नदी किनारे या मंदिर में दीप जलाने से जीवन में सुख-शांति आती है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना भी शुभ माना जाता है।

देव दीपावली की पूजा के लिए क्या-क्या करें तैयारी? देव दीपावली पर पूजा और दीपदान के लिए पहले से जरूरी सामान जुटा लेना चाहिए। इसके लिए मिट्टी के दीपक, रुई की बत्ती, घी या तेल, फूल, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, अगरबत्ती और कपूर रख लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए फल, मिठाई और पंचामृत की व्यवस्था भी कर सकते हैं। दीपदान के लिए घर के मंदिर, आंगन, तुलसी के पास और संभव हो तो नदी या तालाब के किनारे दीप जलाए जाते हैं। काशी में इस दिन गंगा घाटों पर विशेष आयोजन होता है। अगर आप नदी तक नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही स्वच्छ स्थान पर दीप जलाकर श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। पूजा की सामग्री साफ-सुथरी रखना भी जरूरी है।

देव दीपावली पर इस विधि से करें पूजा और दीपदान देव दीपावली के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें फूल, फल और सात्विक भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी दल रखना ना भूलें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण कर त्रिपुरासुर पर उनकी विजय का ध्यान करें। शाम को प्रदोषकाल में घर और मंदिर में दीप जलाएं। नदी या घाट पर दीपदान करने जाएं, तो दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें और जल में प्रवाहित करने से जुड़े स्थानीय नियमों का पालन करें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी पूजा की जाती है।

देव दीपावली पर करें दान, इन बातों का रखें ध्यान धार्मिक मान्यताओं में कार्तिक पूर्णिमा पर दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, अनाज, कपड़े और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान कर सकते हैं। मंदिर में दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में इस दिन तुलसी जी के पास दीप जलाने और घर में गंगाजल का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। वहीं, ज्योतिषीय उपायों के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाने की परंपरा भी प्रचलित है। हालांकि, इन उपायों को श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार ही करें।

देव दीपावली का मुख्य भाव भगवान के प्रति आस्था, प्रकाश और सेवा का संदेश है। काशी में इस पर्व को बेहद ही भव्य तरीके से मनाया जाता है।