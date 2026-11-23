देव दीपावली पर धन लाभ के लिए करें 7 फूल और 7 दीयों का ये आसान उपाय
Dev diwali upay for money: देव दिवाली के दिन धन लाभ के लिए कुछ उपायों को करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन 7 फूल और 7 दीपों का उपाय करना धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। देव दिवाली को देव दीपावली या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और गंगा स्नान करके दीपदान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दीपदान करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इस साल देव दिवाली पर बुध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण राजयोग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। यह शुभ संयोग इस दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार, देव दिवाली को हरि( भगवान विष्णु) और हर (भगवान शिव) मिलन का भी दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करने के अलावा कुछ उपायों को करने से मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन 7 दीप और 7 फूलों का खास उपाय करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं। जानें देव दिवाली पर धन प्राप्ति का आसान उपाय।
देव दिवाली पर बन रहे कई शुभ संयोग:
देव दिवाली पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग, गुरु मंगल योग के साथ कृत्तिका नक्षत्र और परिघ योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 06 बजकर 51 मिनट से रात 11 बजकर 25 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए पूजा, दान और नए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बुध-शुक्र के संयोग से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है।
देव दीपावली पर 7 दीप और 7 फूलों का करें उपाय:
देव दीपावली के दिन 7 अलग-अलग फूल लें और उन्हें रसोई घर के अंदर पानी रखने वाले स्थान पर रखें और उनके सामने 7 घी के दीपक प्रज्वलित करें। सातों दीपक का पूजन करें। जब दीपक ठंडे हो जाएं तो अगले दिन स्नान-पूजा आदि करके सातों पुष्पों को किसी शिव मंदिर ले जाएं। अगर शिव मंदिर जाना संभव नहीं हो तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे अपनी कामना करके रख दें। सात पुष्प में से एक पुष्प लेकर कुबेर देवता से धन लाभ की प्रार्थना करें। इस पुष्प को अपने साथ घर ले आएं। कहते हैं कि ऐसा करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है और धन संबंधी परेशानी खत्म होती हैं।
24 नवंबर को प्रदोष काल क्या है?
24 नवंबर देव दिवाली पर प्रदोष काल में दीपदान के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन 14 दीयों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान