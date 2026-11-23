देव दिवाली पर इन 5 जगहों पर दीपक लगाना नहीं भूलें, मिलेगा वर्षभर के दीपदान का फल
Dev diwali par deepak kaha lagaye: देव दिवाली पर दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन कुछ जगहों पर दीपक जलाने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है और साथ ही वर्ष भर के दीपदान का फल मिलता है।
देव दिवाली 24 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, देव दिवाली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज भी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं और दीपोत्सव मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ जगहों पर दीपदान करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ स्थानों पर दीपदान करने से वर्ष भर के दीपदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जानें देव दिवाली के दिन किन जगहों पर दीपक लगाना चाहिए।
देव दिवाली क्यों मनाते हैं?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस देवी-देवताओं को परास्त कर देता था। ऋषि-मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता था, परेशान करता था। तब सभी देवी-देवताओं ने भगवान शिव की प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। तब सब देवी-देवता प्रसन्न हुए और स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक आए और यहां पर गंगा में स्नान करके दीप जलाकर उत्सव मनाया। कहा जाता है कि तभी से देव दिवाली पर गंगा स्नान और दीप दाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता काशी में एकत्र हुए थे, गंगा स्नान किया था और दीपोत्सव मनाया था। इसलिए ज्यादातर भक्त काशी में जाकर स्नान करते हैं और दीपदान करते थे।
इन 5 जगहों पर देव दिवाली पर लगाएं दीपक:
1.मुख्य द्वार:
देव दिवाली के दिन पहला दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ पितृ देव भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि और आर्थिक संपन्नता आती है।
2. रसोई घर:
देव दिवाली पर दूसरा दीपक रसोई घर या किचन में लगाना चाहिए। इसके अलावा यह दीपक उस स्थान पर भी रख सकते हैं जहां पर पानी के जल भरकर रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बरकत का आगमन होता है।
3. तुलसी के पौधे:
देव दीपावली के दिन तीसरा दीपक तुलसी के पौधे के सामने रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।
4. भगवान शिव के मंदिर में:
देव दिवाली के दिन चौथा दीपक घर के मंदिर या किसी शिव मंदिर में लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन शिवालय या शिव मंदिर में दीपदान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि देव दिवाली पर ग्रहों की का आपकी जन्मकुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। पंडित जी से अभी फ्री चैट करें।
5. अपने घर के ईशान कोण में:
देव दीपावली के दिन पांचवां दिन घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ईशान कोण को देवताओं की दिशा और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन ईशान कोण में दीपक लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
दीपदान का सबसे उत्तम समय क्या है?
दीपदान का सबसे उत्तम समय संध्याकाल होता है। इसलिए सूर्यास्त के समय जब रात होने लगे तब दीपदान करना चाहिए। देव दीपावली पर दीपदान का शुभ समय शाम 5:24 से रात 7:48 बजे तक है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान