देव दीपावली पर दुर्लभ संयोग, इन राशियों को होगा लाभ, धन-लाभ के प्रबल योग

कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली देव दीपावली इस साल और भी खास रहेगी। 5 नवंबर 2025, बुधवार को काशी सहित देशभर में यह पावन पर्व मनाया जाएगा। इसे देव दिवाली, त्रिपुरारी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। परंपरा है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और घाटों पर दीपों की अनगिनत कतारें जगमगाती हैं। वाराणसी में देव दीपावली का अलग ही आनंद होता है। गंगा किनारे लाखों दीपों की रोशनी और भव्य महाआरती का दृश्य देखने हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस बार ग्रहों की स्थिति इस महोत्सव को और शुभ बना रही है।

ग्रह स्थिति से बन रहे विशेष योग : ज्योतिष के अनुसार इस देव दीपावली पर कई शुभ संयोजन बन रहे हैं:

चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे

शनि मीन राशि में वक्री चाल में

गुरु उच्च राशि में होकर हंस योग बना रहे हैं

शुक्र अपनी राशि तुला में विराजमान

राहु कुंभ राशि में

मंगल वृश्चिक राशि में रहकर रूचक योग बना रहे हैं

सूर्य-शुक्र एक साथ होकर शुक्रादित्य योग बना रहे हैं

इसके अलावा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने जा रहे हैं। ऐसे संयोग एक साथ बहुत कम देखने मिलते हैं। माना जा रहा है कि यह दिन कुछ राशियों के लिए विशेष सौभाग्य लेकर आएगा। आइए जानते हैं, देव दीपावली का दिन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-

मेष राशि : देव दीपावली मेष राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। पैसा बढ़ेगा और निवेश से फायदा मिलेगा। घर-परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। नई शुरुआत का भी अच्छा समय है। प्रॉपर्टी या बिज़नेस से भी लाभ के संकेत हैं।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों पर इस दिन लक्ष्मीजी की खास कृपा मानी गई है। अचानक पैसे मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को पद या सम्मान मिल सकता है। घर-परिवार में मेल-मिलाप बढ़ेगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि के लिए यह समय करियर में उछाल लाने वाला रहेगा। बॉस और वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। व्यापार में विस्तार होगा। समाज और परिवार में सम्मान बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय शुभ। लंबे समय से अटके काम अब तेजी पकड़ेंगे।