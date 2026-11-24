देव दीपावली पर दीपक जलाना ही काफी नहीं! तुलसी पूजा में इन नियमों का पालन भी है जरूरी
देव दीपावली 2026 और कार्तिक पूर्णिमा की शाम तुलसी के पास कितने दीपक जलाने चाहिए। पढ़ें प्रदोष काल में तुलसी पूजन की सही विधि, परिक्रमा का महत्व और दीपदान से जुड़े जरूरी नियम।
कार्तिक पूर्णिमा की शाम देव दीपावली का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों, घाटों और घरों में दीप जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर देवी-देवता पृथ्वी पर आकर दीपोत्सव मनाते हैं। यही वजह है कि इस दिन दीपदान का विशेष महत्व रहता है। घरों में मुख्य द्वार और पूजा स्थल के साथ तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। हालांकि, तुलसी के पास दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं देव दीपावली पर तुलसी पूजा की विधि और दीपदान से जुड़े नियम।
तुलसी के पास कितने दीपक जलाना माना जाता है शुभ?
देव दीपावली की शाम तुलसी के पौधे के पास 1, 5, 7 या 11 दीपक जलाने की मान्यता प्रचलित है। हालांकि, दीपकों की संख्या को लेकर अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। इसलिए अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार दीपक जला सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी के पास दीपदान करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन घी का दीपक जलाकर तुलसी माता का ध्यान करना विशेष शुभ माना जाता है।
देव दीपावली पर इस विधि से करें तुलसी माता की पूजा
कार्तिक पूर्णिमा की शाम पूजा से पहले तुलसी के पौधे के आसपास की जगह अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। तुलसी के गमले पर हल्दी या गेरू से स्वस्तिक बनाएं और पौधे में थोड़ा जल अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। सुहागिन महिलाएं अपनी श्रद्धा के अनुसार तुलसी माता को लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकती हैं। अब घी का दीपक जलाकर फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में तुलसी माता की आरती करें और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें।
तुलसी के पास दीपक जलाते समय इन बातों का रखें ध्यान
तुलसी के पास दीपक जलाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखें कि दीपक सीधे जमीन पर ना रखें। इसे किसी साफ चौकी या सुरक्षित दीपक स्टैंड पर रख सकते हैं। पूजा में साफ और साबुत दीपक का इस्तेमाल करें। खंडित या टूटा हुआ दीपक इस्तेमाल करने से बचें। दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल डाल सकते हैं। बाती लगाने के बाद दीपक ऐसी जगह रखें, जहां हवा से वह बार-बार बुझे नहीं। साथ ही पौधे की पत्तियों और सूखी टहनियों से पर्याप्त दूरी रखें, ताकि आग लगने का खतरा ना हो।
तुलसी की परिक्रमा और आरती
दीपदान के बाद तुलसी माता की परिक्रमा करने की परंपरा है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7 या 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं। इस दौरान तुलसी माता के मंत्रों का जाप या भगवान विष्णु का स्मरण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से आरती करें और परिवार की खुशहाली की कामना करें। पूजा के समय मन शांत रखें और किसी से वाद-विवाद ना करें। तुलसी की परिक्रमा करते समय पौधे को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में श्रद्धा और स्वच्छता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।
देव दीपावली पर क्यों की जाती है तुलसी की विशेष पूजा?
हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है।
देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस दिन तुलसी के पास दीपदान करते समय श्रद्धा के साथ-साथ पौधे की सुरक्षा और स्वच्छता का भी ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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