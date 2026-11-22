देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा। जानिए घर पर देव दीपावली की पूजा करने की संपूर्ण विधि, जरूरी पूजन सामग्री, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त और दीपदान के नियम।

दिवाली के ठीक 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया, इसलिए इस पर्व को देव दीपावली कहा जाता है। वाराणसी में इस दिन घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं, लेकिन घर में भी विधि-विधान से पूजा और दीपदान किया जाता है। आइए जानते हैं देव दीपावली 2026 की तारीख, पूजा सामग्री और घर पर पूजा करने का सही तरीका।

24 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में देव दीपावली 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगी और 24 नवंबर की रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल पड़ने के कारण 24 नवंबर की शाम को दीपदान और देव दीपावली का आयोजन किया जाएगा। इस दिन सुबह स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। पूजा और दीपदान का सटीक समय अपने शहर के स्थानीय पंचांग से जरूर देख लें।

देव दीपावली की पूजा के लिए जुटा लें ये सामग्री घर में देव दीपावली की पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश और शिवजी की मूर्ति या शिवलिंग की व्यवस्था करें। पूजा के लिए एक चौकी, पीला कपड़ा, फूल, बेलपत्र, दूर्वा, चंदन, रोली, हल्दी, अक्षत, मौली और जनेऊ रखें। इसके अलावा धूप, घी या तेल का दीपक, रुई की बाती, कपूर और इत्र भी रखें। शिवजी के अभिषेक के लिए जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत की जरूरत होगी। भोग के लिए फल, मिठाई, नारियल, पान, सुपारी और दक्षिणा भी रख लें।

सुबह स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर करें शुरुआत देव दीपावली के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। अगर नदी तक जाना संभव ना हो, तो घर पर नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। दिन में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। शाम की पूजा से पहले हाथ-पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें।

इस विधि से करें भगवान शिव और गणेशजी की पूजा शाम को पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश, शिवजी और शिवलिंग स्थापित करें। सबसे पहले गणेशजी का पूजन करें। उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, दूर्वा और फूल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल और गंगाजल चढ़ाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े से पोंछ दें। अब चंदन, बेलपत्र, फूल और धूप-दीप अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाकर भगवान शिव की आरती करें।

घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर करें दीपदान देव दीपावली पर पूजा के साथ दीपदान का भी खास महत्व है। भगवान शिव की आरती के बाद घर के मंदिर, मुख्य द्वार, तुलसी के पास और आंगन में दीपक जलाएं। अपनी श्रद्धा के अनुसार, घी या तेल के दीपक रख सकते हैं। पूजा में पान, सुपारी, नारियल, फल और दक्षिणा अर्पित कर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। दीप जलाते समय ध्यान रखें कि वे सुरक्षित जगह पर हों और पर्दे या ज्वलनशील सामान के पास न रखे जाएं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की शाम दीपदान करने से घर में सुख-शांति और शुभता आती है।

देव दीपावली का पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। 24 नवंबर 2026 की संध्या को पूरे परिवार के साथ मिलकर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का अभिषेक और दीपदान करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है।