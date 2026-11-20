देव दीपावली पर मंदिर और घाट ही नहीं, घर की इन 5 जगहों पर भी जलाएं दीपक, जानें धार्मिक महत्व
Dev Deepawali 2026 Deepdan Tips: जानें 24 नवंबर 2026 को देव दीपावली के दिन मंदिर और घाट के अलावा घर की किन 5 पवित्र जगहों पर दीपक जलाना होता है बेहद शुभ। पढ़ें काशी के 84 घाटों से जुड़ी मान्यता।
कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली देव दीपावली को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से इस दिन दीपदान की परंपरा चली आ रही है। काशी के गंगा घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन घर में भी दीपदान का खास महत्व है। मान्यता है कि शाम के समय 5 खास स्थानों पर दीपक जलाने से घर में शुभता और समृद्धि का संचार होता है।
मुख्य द्वार पर जलाएं दो दीपक
देव दीपावली की शाम घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाने की परंपरा है। इसके लिए सरसों के तेल का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मुख्य द्वार घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता के प्रवेश का स्थान होता है। यहां दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव दूर रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। दीपक ऐसी सुरक्षित जगह रखें, जहां हवा से वह बार-बार बुझे नहीं।
तुलसी के पास जरूर जलाएं घी का दीपक
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। देव दीपावली पर तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर पूजा करने की परंपरा है। शाम को तुलसी के पास दीपक रखें और श्रद्धापूर्वक उनकी आरती करें। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के समीप दीपदान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। दीपक रखते समय ध्यान रखें कि उसकी लौ या गर्मी से तुलसी के पत्तों को नुकसान ना पहुंचे।
पूजा घर में भी करें दीपदान
देव दीपावली पर घर के मंदिर में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा घर में घी या तेल का दीपक जलाकर देवी-देवताओं का स्मरण करें। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु की आराधना और दीपदान से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि पूजा घर में दीपक जलाने से परिवार के सदस्यों को सद्बुद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है। दीपक को पूजा सामग्री और पर्दों से दूर रखें।
जहां पानी रखते हैं, वहां भी जलाएं दीपक
घर में जिस स्थान पर पीने का पानी रखा जाता है, वहां भी देव दीपावली की शाम दीपक जलाने की परंपरा कुछ परिवारों में प्रचलित है। जल को जीवन का आधार और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में पानी रखने के स्थान के पास दीपक जलाकर घर में सुख-समृद्धि और अन्न-जल की कमी नहीं होने की कामना की जाती है। दीपक को पानी के बर्तन से उचित दूरी पर रखें, ताकि आग लगने या बर्तन के गर्म होने का खतरा ना रहे।
पीपल के पेड़ के नीचे करें दीपदान
हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इसमें देवी-देवताओं का वास होता है। देव दीपावली पर घर के पास पीपल का पेड़ हो तो सूर्यास्त के बाद उसके नीचे दीपक जलाकर प्रणाम कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल के पास दीपदान करना पुण्यदायी माना जाता है। इससे पितरों की कृपा और परिवार की सुख-शांति की कामना की जाती है। दीपक पेड़ की जड़ों या सूखे पत्तों के बीच ना रखें, बल्कि सुरक्षित स्थान पर रखें।
देव दीपावली का सबसे भव्य और अलौकिक स्वरूप वाराणसी के लगभग सात किलोमीटर क्षेत्र में फैले चौरासी घाटों पर देखने को मिलता है। देवताओं के धरती पर आगमन और उनके भव्य स्वागत के लिए उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर लाखों दीपों का प्रज्वलन किया जाता है।
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