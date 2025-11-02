देव दीपावली इस दिन, बन रहे हैं कई शुभ संयोग, जानें पूजा विधि

संक्षेप: देव दीपावली का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। देव दीपावली का मतलब है- “देवताओं की दीपावली”। यह पर्व उत्तर प्रदेश के वाराणसी (काशी) में सबसे भव्य रूप से मनाया जाता है। हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी देवी-देवता काशी में आते हैं।

देव दीपावली का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। देव दीपावली का मतलब है- “देवताओं की दीपावली”। यह पर्व उत्तर प्रदेश के वाराणसी (काशी) में सबसे भव्य रूप से मनाया जाता है। हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी देवी-देवता काशी में आते हैं। इस दिन देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर उतरकर गंगा में स्नान करते हैं और दीप भी जलाते हैं। इस साल देव दिवाली 5 नवंबर 2025, बुधवार को मनाई जाएगी। वाराणसी में यह पर्व दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। शाम के समय गंगा के घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं। मानो पूरा शहर सुनहरी रोशनी से नहा उठता है। करीब 100 से अधिक घाटों, मंदिरों और नौकाओं पर दीपों की कतारें लगती हैं। रात को भव्य गंगा आरती, धार्मिक जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस पावन दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और विष्णु की आराधना करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और घर में सुख-समृद्धि आती है।

देव दीपावली 2025: तिथि और शुभ मुहूर्त पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 4 नवंबर 2025, रात्रि 10:36 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 5 नवंबर 2025, शाम 6:48 बजे

देव दीपावली प्रदोष काल मुहूर्त: 5 नवंबर 2025, शाम 5:15 बजे से 7:50 बजे तक

बन रहे हैं कई शुभ योग- इस वर्ष देव दीपावली पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग, शिववास योग और अश्विनी-भरणी नक्षत्र का महासंयोग बनेगा । ये सभी योग इस दिन को अत्यंत मंगलमय बना रहे हैं।

पूजा सामग्री स्वच्छ कपड़े

गंगाजल

दीपक (घी या तेल वाला)

फूल, दीपक, धूप, अगरबत्ती

भगवान शिव, विष्णु व लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र

बेलपत्र, तुलसी, दूर्वा घास, फलों-मिठाई

पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल)

पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करना शुभ है। अगर ये संभव नहीं तो घर पर स्नान वाले जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।

स्नान के बाद घर या मंदिर की जगह को साफ-सुथरा करें, गंगाजल छिड़क सकते हैं।

एक चौकी तैयार करें, उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं और भगवान शिव, विष्णु व लक्ष्मी की प्रतिमा/चित्र स्थापित करें।

उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें

प्रदोष काल (शाम समय) में दीपक जलाएं और देवताओं को दीपदान करें।

भगवान शिव का अभिषेक करें- भगवान शंकर को जल, पंचामृत आदि से धूप-दीप, फूल-माला, बेलपत्र अर्पित करें।

भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें और फल-मिठाई, नैवेद्य अर्पित करें।

शाम को घर के अंदर-बाहर और यदि संभव हो तो नदी के किनारे दीपक जलाएं। इस दिन “दीपदान” का विशेष महत्व माना गया है।

इस दिन भगवान की आरती करके भगवान को भोग अवश्य लगाएं।

देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? देव दिवाली भगवान शिव की राक्षस त्रिपुरासुर पर विजय की याद में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा की थी और उसी खुशी में सभी देवता काशी में प्रकट हुए थे। वाराणसी के घाटों पर जब दीप जलते हैं, तो माना जाता है कि देवता स्वयं वहां उपस्थित होते हैं। इस पावन दिन लोग अपने घरों और गलियों में भी दीपक जलाते हैं।

गंगा स्नान का विशेष महत्व- देव दीपावली के दिन सुबह गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसे पवित्र स्नान माना जाता है, जो पापों से मुक्ति और शुभ फल देता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा की जाती है।