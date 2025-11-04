देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की बधाई के पढ़ें 11 यूनीक मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए सातवीं है परफेक्ट

संक्षेप: Dev Diwali and Kartik Purnima Wishes: 5 नवंबर को देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा है। इस खास मौके पर लोग अपनों को मैसेज भेजकर बधाई देते हैं। आप भी कुछ चुनिंदा मैसेज को नीचे पढ़ सकते हैं जो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी परफेक्ट हैं।

Tue, 4 Nov 2025 12:06 PM

Dev Deepawali and Kartik Purnima Wishes: कल यानी 5 नवंबर को देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर इसे मनाते हैं। इस खास मौके पर गंगा घाट पर दीपदान किया जाता है। वहीं भगवान शिव के साथ-साथ भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। बनारस में देव दीपावली का उत्सव देखते ही बनता है। वहीं लोग घरों में भी दीए जलाते हैं। इसके अलावा लोग अपनों को देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देते हैं। आप भी अगर अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को बधाई देना चाहते हैं तो नीचे कुछ विशेज हैं, जिसे आप भेज सकते हैं।

नीचे देखें देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की विशेज... 1. देव दीपावली पर आज दीये सिर्फ घाट को नहीं… आत्मा के अंधेरों में भी उजाला करें।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. आज की रात दिल में काशी जैसी दिव्यता कृतज्ञता जगमगा उठे।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. इस कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव की कृपा से आपके सारे काम बन जाएं।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. हर दीया वो सत्य जगाए…हर प्रकाश वो कर्म जगाए, जिससे जीवन सफल हो जाए।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. आज गंगा मां को दीया और आपको ढेर सारी दुआ।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. महादेव की नगरी में आज प्रकाश ही धर्म है…धर्म का पालन करना ही कर्म है।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

7. इस पावन रात्रि में आपके रिश्ते, सम्मान और प्रयास सब रोशन हों और आपकी हर कामना पूरी हो।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. जितनी रोशनी दिखाई दे… उससे दोगुना प्रकाश आपको अंदर मिले।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

9. इस देव-दीपावली आपका कर्म, आपका सत्य, आपका प्रेम ही आपकी पहचान बनें।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. कार्तिक पूर्णिमा पर शिव का आशीर्वाद ऐसा बरसे… कि हर अटका हुआ काम सहज मार्ग पा जाए।

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की की हार्दिक शुभकामनाएं।

11. इस पावन रात में जलते हुए दिए, मन की उलझनों को दूर कर दें।