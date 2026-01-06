Delhi NCR Moon Rise Time Today : दिल्ली-एनसीआर में कब निकलेगा चांद, जानें चंद्रोदय टाइम

संक्षेप: Delhi NCR Moon Rise Time Today: संतान सुख और जीवन से जुड़े संकटों के निवारण के लिए रखा जाने वाला सकट चौथ (संकष्टी चतुर्थी) का व्रत आज यानी 6 जनवरी 2026, मंगलवार को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

Delhi NCR Moon Rise Time Today: संतान सुख और जीवन से जुड़े संकटों के निवारण के लिए रखा जाने वाला सकट चौथ (संकष्टी चतुर्थी) का व्रत आज यानी 6 जनवरी 2026, मंगलवार को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन विशेष रूप से माताएं भगवान गणेश की पूजा कर अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है और इसे पूरे विधि-विधान से किया जाता है।

तिथि- वैदिक पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 जनवरी 2026, सुबह 8:01 बजे हो गया है और तिथि का समापन 7 जनवरी 2026, सुबह 6:52 बजे होगा। उदया तिथि के आधार पर सकट चौथ का व्रत आज 6 जनवरी को ही रखा जा रहा है। इस व्रत में महिलाएं दिनभर उपवास रखती हैं और शाम को गणेश जी की पूजा-अर्चना करती हैं।

दिल्ली-एनसीआर में चंद्र दर्शन का समय- सकट चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। चांद देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। दिल्ली-एनसीआर में आज चंद्र उदय का अनुमानित समय इस प्रकार है-

नई दिल्ली: रात 8:55 बजे के आसपास

नोएडा: रात 8:55 से 9:00 बजे के बीच

गुरुग्राम: रात 8:50 से 8:55 बजे के बीच

फरीदाबाद: रात 8:50 से 9:00 बजे के बीच

ध्यान रहे कि मौसम और स्थान के कारण चंद्र दर्शन का समय आगे-पीछे हो सकता है।

पूजा के शुभ मुहूर्त सकट चौथ पर दिन में भी पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त माने गए हैं-

लाभ मुहूर्त: सुबह 11:09 से दोपहर 12:27 बजे तक

अमृत मुहूर्त: दोपहर 12:27 से 1:45 बजे तक

शुभ मुहूर्त: दोपहर 3:03 से 4:21 बजे तक

इस समय में गणेश जी की पूजा, व्रत कथा और आरती करना शुभ माना जाता है।

सकट चौथ का धार्मिक महत्व- धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सकट चौथ का व्रत करने से संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। इस दिन तिल, गुड़ और तिल के लड्डू का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत पूर्ण होता है।