Diwali 2025 date: दीपावली कब है, 20, 21 अक्टूबर दो दिन अमावस्या, क्या 21 अक्टूबर को दिवाली मनाना सही?

संक्षेप: Diwali kab hai : इस साल दो दिन कार्तिक अमावस्या होने के कारण दिवाली की तिथि को लेकर लोगों में संक्षय की स्थिति है कि किस दिन दिवाली मनानी चाहिए। यहां जानें काशी के विद्वान लोगों की राय की शास्त्र सम्मत कब दिवाली मनानी चाहिए। 

Fri, 17 Oct 2025 07:59 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
इस साल दो दिन कार्तिक अमावस्या होने के कारण दिवाली की तिथि को लेकर लोगों में संक्षय की स्थिति है कि किस दिन दिवाली मनानी चाहिए। यहां जानें काशी के विद्वान लोगों की राय की शास्त्र सम्मत कब दिवाली मनानी चाहिए। कुछ पंचांगों में 21 अक्तूबर को दीपावली प्रकाशित होने से लोगों में संशय की स्थिति हो रही है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष एवं वेद वेदांग संकाय के अध्यक्ष प्रो. अमित कुमार शुक्ल ने कहा कि 20 अक्तूबर को दीपावली मनाना ही शास्त्र सम्मत है। गुरुवार को विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ पंचांगों में 21 अक्तूबर को दीपावली प्रकाशित होने से लोगों में संशय की स्थिति हो रही है।

प्रो. अमित कुमार शुक्ल ने कहा कि 20 अक्तूबर को प्रदोषकालीन अमावस्या होने से दीपावली में संशय नहीं रह जाता है। संस्कृत विवि से प्रकाशित महामहोपाध्याय बापूदेव पंचांग के अनुसार 20 अक्तूबर को सुबह चतुर्दशी रहेगी। दिन में 3:44 बजे अमावस्या लगेगी और 5:54 बजे सूर्यास्त के साथ ही प्रदोषकाल शुरू हो जाएगा। निर्णयसिंधु, धर्मसिंधु, कालमाधव आदि शास्त्रों के आधार पर अगले सप्ताह सोमवार को ही दीपावली मनाना चाहिए।

ज्योतिष शास्त्र विभाग में सह आचार्य प्रो. मधुसूदन मिश्र ने कहा कि दीपावली की अमावस्या रात में स्थित होने पर ही लक्ष्मीपूजन फलदायी होता है। इसलिए 20 अक्तूबर को लक्ष्मीपूजन का विशेष महत्व है। प्रदोषकाल में दीपदान करना चाहिए। इसी तरह 22 अक्तूबर को अन्नकूट, गोवर्द्धन पूजा शुभ है। 23 अक्तूबर को भैया दूज रहेगी।

दीपावली भले एक दिन मनाई जाती है लेकिन यह पर्व पांच दिनों का होता है। यानी धनत्रयोदशी से शुरू होकर यम द्वितीया तक। शास्त्रों में इन पांच दिनों को यम पंचक कहा गया है। इन पांच दिनों में यमराज, वैद्यराज धनवंतरि, लक्ष्मी-गणेश, हनुमान, काली और भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विशेष विधान है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
