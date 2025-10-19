Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Deepawali Kab hai 2025 diwali par laxmi puja ka samay kya hai shubh muhurat mahalaxmi pujan
दीपावली कब है? जानें दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

दीपावली कब है? जानें दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

संक्षेप: दिवाली का त्योहार भारत में हर साल बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे सुख, समृद्धि, शांति और परिवार की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली के पांच दिनों में से तीसरा दिन यानी लक्ष्मी पूजा का दिन सबसे खास माना जाता है।

Sun, 19 Oct 2025 08:47 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिवाली का त्योहार भारत में हर साल बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे सुख, समृद्धि, शांति और परिवार की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली के पांच दिनों में से तीसरा दिन यानी लक्ष्मी पूजा का दिन सबसे खास माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा, साफ-सफाई और सजावट से घर में सुख-समृद्धि आती है, व्यापार में लाभ बढ़ता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। इस साल लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर, सोमवार को होगी।

लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त:

शाम का मुख्य मुहूर्त: 7:08 बजे से 8:18 बजे तक

अमावस्या तिथि: 20 अक्टूबर को 3:44 बजे शुरू होकर 21 अक्टूबर 5:54 बजे खत्म होगी

प्रदोष काल: 5:46 बजे से 8:18 बजे तक

वृषभ काल: 7:08 बजे से 9:03 बजे तक

महनिशिता काल: 21 अक्टूबर 11:41 PM से 12:31 AM तक

सिंह काल: 21 अक्टूबर 1:38 AM से 3:56 AM तक

शहरों के हिसाब से लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त:

नई दिल्ली: 7:08 PM से 8:18 PM

मुंबई: 7:41 PM से 8:41 PM

पुणे: 7:38 PM से 8:37 PM

चेन्नई: 7:20 PM से 8:14 PM

जयपुर: 7:17 PM से 8:25 PM

हैदराबाद: 7:21 PM से 8:19 PM

गुरुग्राम: 7:09 PM से 8:19 PM

चंडीगढ़: 7:06 PM से 8:19 PM

कोलकाता: 5:06 PM से 5:54 PM, 21 अक्टूबर

बेंगलुरु: 7:31 PM से 8:25 PM

अहमदाबाद: 7:36 PM से 8:40 PM

भुवनेश्वर: 5:19 PM से 5:54 PM, 21 अक्टूबर

करें ये काम-

लक्ष्मी पूजा की तैयारी

लक्ष्मी पूजा के दिन सुबह जल्दी उठें और नए कपड़े पहनें। अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करें और परिवार के देवी-देवताओं की पूजा भी करें। जो लोग उपवास रखते हैं, वह दिनभर उपवास कर सकते हैं और शाम को पूजा के बाद व्रत तोड़ सकते हैं।

घर को सजाना

घर को साफ-सुथरा करें। फूलों और पत्तियों से सजावट करें। खासकर गेंदे के फूल, अशोक, आम और केले के पत्ते घर में लगाएं। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक कलश रखें और उसके ऊपर अखिल नारियल रखें। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को लाल कपड़े पर ऊंचाई पर रखें।

ये भी पढ़ें:कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों की लाइफ में इस वीक क्या आएंगे बदलाव?
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Diwali Deepawali Diwali kab hai
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने