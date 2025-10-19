दीपावली कब है? जानें दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

संक्षेप: दिवाली का त्योहार भारत में हर साल बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे सुख, समृद्धि, शांति और परिवार की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली के पांच दिनों में से तीसरा दिन यानी लक्ष्मी पूजा का दिन सबसे खास माना जाता है।

Sun, 19 Oct 2025 08:47 AM

दिवाली का त्योहार भारत में हर साल बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे सुख, समृद्धि, शांति और परिवार की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली के पांच दिनों में से तीसरा दिन यानी लक्ष्मी पूजा का दिन सबसे खास माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा, साफ-सफाई और सजावट से घर में सुख-समृद्धि आती है, व्यापार में लाभ बढ़ता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। इस साल लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर, सोमवार को होगी।

लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त: शाम का मुख्य मुहूर्त: 7:08 बजे से 8:18 बजे तक

अमावस्या तिथि: 20 अक्टूबर को 3:44 बजे शुरू होकर 21 अक्टूबर 5:54 बजे खत्म होगी

प्रदोष काल: 5:46 बजे से 8:18 बजे तक

वृषभ काल: 7:08 बजे से 9:03 बजे तक

महनिशिता काल: 21 अक्टूबर 11:41 PM से 12:31 AM तक

सिंह काल: 21 अक्टूबर 1:38 AM से 3:56 AM तक

शहरों के हिसाब से लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त: नई दिल्ली: 7:08 PM से 8:18 PM

मुंबई: 7:41 PM से 8:41 PM

पुणे: 7:38 PM से 8:37 PM

चेन्नई: 7:20 PM से 8:14 PM

जयपुर: 7:17 PM से 8:25 PM

हैदराबाद: 7:21 PM से 8:19 PM

गुरुग्राम: 7:09 PM से 8:19 PM

चंडीगढ़: 7:06 PM से 8:19 PM

कोलकाता: 5:06 PM से 5:54 PM, 21 अक्टूबर

बेंगलुरु: 7:31 PM से 8:25 PM

अहमदाबाद: 7:36 PM से 8:40 PM

भुवनेश्वर: 5:19 PM से 5:54 PM, 21 अक्टूबर

करें ये काम- लक्ष्मी पूजा की तैयारी लक्ष्मी पूजा के दिन सुबह जल्दी उठें और नए कपड़े पहनें। अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करें और परिवार के देवी-देवताओं की पूजा भी करें। जो लोग उपवास रखते हैं, वह दिनभर उपवास कर सकते हैं और शाम को पूजा के बाद व्रत तोड़ सकते हैं।