Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Deepawali kab hai 2025 diwali par Lakshmi Puja ke sath hogi Kali Puja know dates Diwali goverdhan puja bhai dooj

दीपावली कब है, दिवाली पर महानिशीथ काल में होगी काली पूजा, जानें गोवर्धन और भाई दूज कब?

संक्षेप: Deepawali kab hai:दिवाली पर जहां प्रदोषकाल में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहीं मां काली की भी पूजा होती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे कई पूर्वी क्षेत्रों में देवी काली की पूजा की जाएगी। काली की पूजा निशीथ काल तथा महा निशीथ काल में की जाती है। 

Thu, 16 Oct 2025 02:11 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
दीपावली कब है, दिवाली पर महानिशीथ काल में होगी काली पूजा, जानें गोवर्धन और भाई दूज कब?

इस बार दिवाली की तिथि को लेकर असंमजस की स्थिति है। 21 अक्टूबर को दिवाली नहीं मनाई जाएगी। दरअसल 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं मिल रही है। 21 अक्टूबर को 4 बजे तक ही अमावसया तिथि है,ऐसे में प्रदोष काल ना होने के कारण दिवाली इस दिन नहीं मनाई जा सकती है। 20 अक्टूबर को शाम को प्रदोष काल और अमावस्या तिथि दोनों मिल रहे हैं। इसलिए इस दिन दिवाली मनाई जा सकती है। दिवाली पर जहां प्रदोषकाल में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहीं मां काली की भी पूजा होती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे कई पूर्वी क्षेत्रों में देवी काली की पूजा की जाएगी। काली की पूजा निशीथ काल तथा महा निशीथ काल में की जाती है।

ये भी पढ़ें:दिवाली के दिन सुबह क्या करना जरूरी, जानें स्कंदपुराण में क्या लिखा है
ये भी पढ़ें:Diwali :21 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या सिर्फ 12 मिनट, जानें कब दिवाली शुभ

कार्तिक मास की जिस तिथि अर्थात जिस अमावस्या तिथि में प्रदोष काल, निशीथ काल तथा महा निशीथ काल मिल रहा हो, वही अमावस्या तिथि दीपावली की पूजन के लिए श्रेष्ठ मानी जाएगी। इस प्रकार 20 अक्टूबर दिन सोमवार को प्रदोष काल काल, निशीथ काल, तथा महा निशीथ काल का शुभ संयोग निर्विवाद रूप से मिल रहा है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली के पूजन में प्रदोष काल अति महत्त्व पूर्ण होता है। दिन-रात के संयोग काल को ही प्रदोष काल कहते है, जहां दिन विष्णु स्वरुप है वहीं रात माता लक्ष्मी स्वरुपा है, दोनों के संयोग काल को ही प्रदोष काल कहा जाता है ।

प्रदोष काल का महत्त्व गृहस्थो एवं व्यापारीक कार्यो हेतु महत्त्वपूर्ण होता है तथा महानिशीथ काल तान्त्रिकों कार्यो एवं क्रियाओ के लिए उपयुक्त होता है। हर साल वर्ष अमावस्या व्यापिनी महानिशिथ काल में तंत्र साधना हेतु खास होती है। महानिशीथ काल अर्थात महानिशा काल मध्यरात्रि में स्थिर लग्न सिंह 1:19 से 3:33 बजे के मध्य है। निशा पूजा, काली पूजा, तांत्रिक पूजा के लिए शुभ चौघड़िया के साथ मध्य रात में 1:35 से बजे से 3:33 बजे तक है। जो अति महत्त्वपूर्ण, अति शुभ एवं कल्याण कारक मुहुर्त्त है।

जानें पूजा के लिए मुहूर्त

रात में 10:25 से 12:00 बजे तक लाभ

रात में 1:35 से भोर 4:45 बजे तक शुभ व चर चौघड़िया

18 अक्टूबर, 2025 (शनिवार)

द्वादशी- धनत्रयोदशी, धनतेरस, धन्वंतरि त्रयोदशी, यम दीपम

19 अक्टूबर, 2025 (रविवार)

त्रयोदशी- काली चौदस, हनुमान पूजा

20 अक्टूबर, 2025 (सोमवार)

चतुर्दशी/अमावस्या - नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली), तमिल दीपावली, लक्ष्मी पूजा, मुख्य दिवाली, केदार गौरी व्रत, चोपड़ा पूजा, शारदा पूजा और काली पूजा

21 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार)

अमावस्या - दिवाली स्नान, दिवाली देवपूजा

22 अक्टूबर, 2025 (बुधवार)

प्रतिपदा - गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बाली प्रतिपदा, द्युत क्रीड़ा, गुजराती नव वर्ष

23 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार)

द्वितीया - भैया दूज, भाऊ बीज, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Dev Deepawali Diwali Diwali kab hai
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने