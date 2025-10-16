दीपावली कब है, दिवाली पर महानिशीथ काल में होगी काली पूजा, जानें गोवर्धन और भाई दूज कब?

संक्षेप: Deepawali kab hai:दिवाली पर जहां प्रदोषकाल में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहीं मां काली की भी पूजा होती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे कई पूर्वी क्षेत्रों में देवी काली की पूजा की जाएगी। काली की पूजा निशीथ काल तथा महा निशीथ काल में की जाती है।

इस बार दिवाली की तिथि को लेकर असंमजस की स्थिति है। 21 अक्टूबर को दिवाली नहीं मनाई जाएगी। दरअसल 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं मिल रही है। 21 अक्टूबर को 4 बजे तक ही अमावसया तिथि है,ऐसे में प्रदोष काल ना होने के कारण दिवाली इस दिन नहीं मनाई जा सकती है। 20 अक्टूबर को शाम को प्रदोष काल और अमावस्या तिथि दोनों मिल रहे हैं। इसलिए इस दिन दिवाली मनाई जा सकती है। दिवाली पर जहां प्रदोषकाल में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहीं मां काली की भी पूजा होती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे कई पूर्वी क्षेत्रों में देवी काली की पूजा की जाएगी। काली की पूजा निशीथ काल तथा महा निशीथ काल में की जाती है।

कार्तिक मास की जिस तिथि अर्थात जिस अमावस्या तिथि में प्रदोष काल, निशीथ काल तथा महा निशीथ काल मिल रहा हो, वही अमावस्या तिथि दीपावली की पूजन के लिए श्रेष्ठ मानी जाएगी। इस प्रकार 20 अक्टूबर दिन सोमवार को प्रदोष काल काल, निशीथ काल, तथा महा निशीथ काल का शुभ संयोग निर्विवाद रूप से मिल रहा है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली के पूजन में प्रदोष काल अति महत्त्व पूर्ण होता है। दिन-रात के संयोग काल को ही प्रदोष काल कहते है, जहां दिन विष्णु स्वरुप है वहीं रात माता लक्ष्मी स्वरुपा है, दोनों के संयोग काल को ही प्रदोष काल कहा जाता है ।

प्रदोष काल का महत्त्व गृहस्थो एवं व्यापारीक कार्यो हेतु महत्त्वपूर्ण होता है तथा महानिशीथ काल तान्त्रिकों कार्यो एवं क्रियाओ के लिए उपयुक्त होता है। हर साल वर्ष अमावस्या व्यापिनी महानिशिथ काल में तंत्र साधना हेतु खास होती है। महानिशीथ काल अर्थात महानिशा काल मध्यरात्रि में स्थिर लग्न सिंह 1:19 से 3:33 बजे के मध्य है। निशा पूजा, काली पूजा, तांत्रिक पूजा के लिए शुभ चौघड़िया के साथ मध्य रात में 1:35 से बजे से 3:33 बजे तक है। जो अति महत्त्वपूर्ण, अति शुभ एवं कल्याण कारक मुहुर्त्त है।

जानें पूजा के लिए मुहूर्त रात में 10:25 से 12:00 बजे तक लाभ

रात में 1:35 से भोर 4:45 बजे तक शुभ व चर चौघड़िया



18 अक्टूबर, 2025 (शनिवार) द्वादशी- धनत्रयोदशी, धनतेरस, धन्वंतरि त्रयोदशी, यम दीपम

19 अक्टूबर, 2025 (रविवार) त्रयोदशी- काली चौदस, हनुमान पूजा

20 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) चतुर्दशी/अमावस्या - नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली), तमिल दीपावली, लक्ष्मी पूजा, मुख्य दिवाली, केदार गौरी व्रत, चोपड़ा पूजा, शारदा पूजा और काली पूजा

21 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) अमावस्या - दिवाली स्नान, दिवाली देवपूजा

22 अक्टूबर, 2025 (बुधवार) प्रतिपदा - गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बाली प्रतिपदा, द्युत क्रीड़ा, गुजराती नव वर्ष