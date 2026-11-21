शादी की कर रहे हैं प्लानिंग? दिसंबर में हैं केवल 7 शुभ मुहूर्त, नोट करें सभी तारीखें
साल 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में शादी के लिए सिर्फ 7 शुभ मुहूर्त हैं। अगर आप इस महीने में शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार देख लें शुभ तारीखों की लिस्ट।
देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी जैसे कई शुभ काम फिर से शुरू हो गए हैं। अगर आप दिसंबर के महीने में शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त को लेकर अच्छी खबर है। दिसंबर के महीने में शादी के लिए कुल 7 शुभ तारीखें हैं। जिन घरों में शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है या फिर बात पक्की होने जा रही है वो लोग दिसंबर के शुभ मुहूर्त के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं।
शादी जैसे शुभ काम को खास संस्कार के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से शादी की तारीख को फाइनल करने के लिए शुभ मुहूर्त से लेकर दिन और कुंडली की कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में बंधन बंधता है तो शादीशुदा जिंदगी बेहतर चलती है और कपल्स के बीच अच्छा तालमेल बैठता है। तो चलिए जानते हैं कि दिसंबर के महीने में शादी के शुभ मुहूर्त कौन से हैं?
दिसंबर 2026 में शादी के लिए शुभ तारीखें करें नोट-
दिसंबर के महीने में कुल 7 तारीखें शादी के लिए शुभ मानी जा रही है। इस 7 तारीखों में से ही किसी एक दिन के लिए शादी की तारीख निकाली जा सकती है। इन तारीखों के बेसिस पर ही शादी से जुड़ी हर जरूरी चीजों की बुकिंग की जा सकती है। हालांकि शादी के लिए मुहूर्त तय करने से पहले एक बार स्थानीय पंचांग भी देख लें और जानकार ज्योतिष से इसके बारे में पूछकर चीजें फाइनल करें।
1. पहली तारीख 2 दिसंबर 2026 है। इस दिन बुधवार पड़ेगा।
2. 3 दिसंबर 2026 शादी के लिए दूसरी शुभ तारीख पड़ेगी। इस दिन गुरुवार होगा।
3. तीसरी शुभ तारीख 4 दिसंबर 2026 है। इस दिन शुक्रवार पड़ेगा।
4. शादी के लिए चौथी शुभ तारीख 5 दिसंबर 2026 है। इस दिन शनिवार रहेगा।
5. पांचवी शुभ तारीख 6 दिसंबर 2026 है। इस दिन रविवार है।
6. छठी तारीख 11 दिसंबर 2026 है। इस दिन शुक्रवार पड़ेगा।
7. शादी के लिए सातवीं शुभ तारीख 12 दिसंबर 2026 है। इस दिन शनिवार रहेगा।
16 दिसंबर से लगने वाला है खरमास
पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर से ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन सूर्य धनु राशि में आएंगे। माना जाता है कि खरमास के दौरान कोई भी शुभ काम करना फलदायी नहीं होता है। ऐसे में इस दौरान विवाह से लेकर गृह प्रवेश और बाकी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। खरमास 14 जनवरी 2027 के दिन खत्म हो जाएगी। इसी के बाद से फिर से शादियों के लिए शुभ मुहूर्त निकलने लगेंगे। बात की जाए दिसंबर की तो लोगों के पास 12 दिसंबर तक ही शुभ मुहूर्त के चांस होंगे। इन्हीं तारीखों में से शादी तय करनी होगी।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र