दिसंबर में शनि बदलेंगे मकर समेत 3 राशियों का भाग्य, वक्री से मार्गी होते ही देंगे कई लाभ
शनि 11 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस बदलाव से मेष, वृषभ और मकर राशि वालों की जिंदगी में पॉजिटिवटी नजर आएंगी। जानें इन राशियों को किस तरह से लाभ मिलने वाला है?
शनि दिसंबर में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि अभी वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। इस अवस्था में शनि मीन राशि में उलटी चाल चलते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि के हर एक गोचर और बदलती स्थिति पर पैनी नजर रखी जाती है। दरअसल इस ग्रह की बदलती चाल हर एक राशि पर कुछ ना कुछ असर जरूर डालती है। 11 दिसंबर से शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि की स्थिति में आने जा रहा ये बदला मेष राशि, वृषभ राशि और मकर राशि वालों के लिए खास होगा। इन राशियों को दिसंबर के महीने में कई लाभ मिलने के संकेत हैं। तो चलिए एक-एक करके तीनों राशि की जिंदगी में आने वाले बदलाव को समझते हैं।
शनि मार्गी होते ही देंगे 3 राशियों को लाभ-
मेष राशि
नौकरी के लिहाज से दिसंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी में चल रही बाधा दूर होती नजर आएगी। कोई नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। जिन कामों को होने में देरी हो रही थी उनमें स्पीड दिखेगी। कहीं से कुछ अच्छा ऑफर मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए भी ये समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पुराने कॉन्टैक्ट इस दौरान लाभ दिला सकते हैं। बस धन संबंधी चीजों में हड़बड़ी दिखाने से बचें।
वृषभ राशि
दिसंबर में शनि मार्गी पैसों के मामले में वृषभ राशि के लिए राहत लेकर आएंगे। कमाई के नए सोर्स मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन जैसी गुड न्यूज मिल सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने से मन खुश रहेगा। पुरानी डील फिर से सामने आ सकती है। काम बढ़ेगा और जिम्मेदारी भी बढ़ने लगेंगी। बस इस बीच अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ें। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती जाएगी। परिवार के लोगों का फुल सपोर्ट मिलेगा।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना खास होगा। करियर से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव दिख सकता है। नई जिम्मेदारी मिलने के आसार दिखेंगे। कोई ऐसा जरूरी काम मिल सकता है जहां अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। अगर प्रमोशन का इंतजार पिछले कुछ महीनों से रहा है तो अब गुड न्यूज मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को फायदा होगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। शनि मार्गी पैसों की स्थिति को संभालने में मदद करेंगे।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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