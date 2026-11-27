दिसंबर में 4 मूलांकों को मिलेंगी खुशियां, गुड न्यूज लाएगा साल का आखिरी महीना
दिसंबर का महीना मूलांक 1, 4, 8 और 9 वालों के लिए काफी लकी साबित होगा। हालांकि कुछ चीजों का ध्यान भी रखने की जरूरत होगी। जानें इन मूलांकों पर किस्मत किस तरह से मेहरबान रहने वाली है?
साल 2026 का आखिरी महीना दिसंबर कई लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। अंकशास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने कुछ विशेष मूलांक के जातक अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव देख सकते हैं। मूलांक 1, 4, 8 और 9 के जातक इस महीने में कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। इनमें से कुछ के लिए लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। कुछ के लिए इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं। तो कुछ अपने घर-परिवार के साथ अच्छे रिश्ते निभाएंगे। तो चलिए एक-एक करके सभी मूलांकों के बारे में डिटेल से समझते हैं।
मूलांक 1 के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी सूर्य है। मूलांक 1 वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए सराहना मिलने के संकेत हैं। व्यापार वर्ग से जुड़े लोगों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलने वाला है। हालांकि हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना रिस्की भी हो सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-समझ लें। इस बात का ध्यान रखें कि गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है। बेवजह के खर्चों से बचने की कोशिश करें।
मूलांक 4 वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को जनमे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का संबंध राहु से होता है। मूलांक 4 वालों के लिए नया महीना कई नई उम्मीदें लेकर आएगा। अगर पिछले कुछ महीने से कोई काम अटका रहा है तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ में खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। जो लोग नौकरी में किसी भी तरह का बदलाव चाहते हैं उन्हें कोई नया ऑफर मिल सकता है। पैसों की स्थिति बेहतर होगी। अगर किसी के साथ गलतफहमियां हैं तो बातचीत करके उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं।
मूलांक 8 वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
इस मूलांक के जातकों पर शनि की कृपा बरसती है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। दिसंबर के महीने में इस मूलांक के लोगों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। सीनियर्स को काम पसंद आएगा। लंबे समय से अटका हुआ प्रमोशन मिलने की गुड न्यूज मिलने की संभावना बनेगी। व्यापार वर्ग के लोग पुराने कॉन्टैक्स से फायदा पा सकते हैं। अगर कहीं पर पैसा अटका है तो उसके मिलने की उम्मीद बनेगी। घर-परिवार में माहौल अच्छा होगा।
मूलांक 9 वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 होगा। इस मूलांक का ग्रह स्वामी मंगल है। नौकरीपेशा लोग कोई नई जिम्मेदारी पा सकते हैं। कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। व्यापार वर्ग के लोगों को कमाई को बढ़ाने का मौका मिल सकता है। परिवार में अच्छा समय बीतेगा। लव लाइफ सही ट्रैक पर वापस आएगी। बस गुस्सा करने से बचना होगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र