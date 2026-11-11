दिसंबर महीने में 4 राशियों की किस्मत लेगी करवट, 31 दिन तक मिलेंगे शुभ फल
December Lucky Zodiac Signs 2026: दिसंबर का महीना मेष से लेकर मीन राशि वालों को अलग-अलग परिणाम देगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए महीने के 31 दिन अत्यंत लाभकारी रहने वाले हैं। जानें दिसंबर की लकी राशियां।
December 2026 Lucky Zodiac Signs Rashifal: दिसंबर का महीना ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने कई बड़े और प्रभावशाली ग्रह अपनी राशि और चाल में परिवर्तन करेंगे। ग्रहों के राशि परिवर्तन और वक्री-मार्गी स्थिति का प्रभाव करियर, कारोबार, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के साथ प्रेम-संबंधों पर पड़ेगा। पंचांग के अनुसार, 2 दिसंबर को बुध का वृश्चिक गोचर, 5 दिसंबर को राहु मकर राशि और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 7 दिसंबर को बुध अस्त होंगे। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी और 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री यानी उलटी चाल शुरू करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में गोचर होगा। 22 दिसंबर को बुध का धनु राशि परिवर्तन होगा। ग्रहों के प्रभाव के कारण कुछ भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए दिसंबर का महीना वरदान समान साबित होगा। जानें दिसंबर की लकी राशियां।
1.मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना:
मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। विरोधी हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन जीत आपकी होगी। आपको जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। आप अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। व्यावसायिक सफलता पाएंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए दिसंबर में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है।
2. तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना?
तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी तंत्र का सहयोग मिलेगा। शासन-सत्ता पक्ष का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक रूप से उन्नति करेंगे। आर्थिक रूप से सफलता मिलेगी। खर्चों में कमी आएगी। कुटुंब सुख प्राप्त होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा।
3. वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना?
वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना सकारात्मक परिणाम देगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। व्यापार में सफलता मिलेगी। किसी अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
4. कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना?
कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। व्यापार करने वालों को सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले किसी नई डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं। राजनीतिक लाभ होगा। शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी खर्चे पर कहीं भ्रमण कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान