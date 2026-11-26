दिसंबर में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी पर बन रहे कल्याणकारी संयोग, जानें डेट और व्रत पारण का समय
December me ekadashi kab hai: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है।
December me ekadashi vrat kab hai: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। हर महीने दो एकादशी व्रत रखे जाते हैं, इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। पहला व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दिसंबर महीने में दो प्रमुख एकादशी व्रत पड़ेंगे, जिसमें से पहला व्रत उत्पन्ना एकादशी और दूसरा व्रत मोक्षदा एकादशी पड़ेगा। मान्यता कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का प्रकट हुई थीं। इसलिए इस दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत को पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। इस बार उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी पर कई शुभ और कल्याणकारी संयोग दिन का महत्व बढ़ा रहा है। मान्यता है कि शुभ संयोग में किए गए एकादशी व्रत का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। जानें दिसंबर में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी कब हैं:
उत्पन्ना एकादशी कब है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 03 दिसंबर 2026 को रात 011 बजकर 03 मिनट पर प्रारंभ होगी और 04 दिसंबर 2026 को रात 11 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि में उत्पन्ना एकादशी व्रत 04 दिसंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा।
उत्पन्ना एकादशी पर बन रहे शुभ संयोग:
उत्पन्ना एकादशी पर सौभाग्य और शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन शुक्रवार होने के कारण लक्ष्मी-नारायण की कृपा पाने के लिए भी उत्तम योग बन रहा है। इस दिन चित्रा और स्वाति नक्षत्र का भी लाभकारी संयोग व्रत का महत्व बढ़ा रहा है। मान्यता है कि इस संयोग में किए गए व्रत से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आर्थिक संपन्नता आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:24 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक रहेगा।
उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का समय:
उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण 5 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 59 मिनट से सुबह 09 बजकर 04 मिनट तक रहेगा।
मोक्षदा एकादशी व्रत कब है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 09 मिनट पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 20 दिसंबर 2026 को रात 08 बजकर 14 मिनट पर होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत 20 दिसंबर 2026, रविवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:32 बजे से दोपहर 01:05 बजे तक रहेगा।
मोक्षदा एकादशी पर शुभ संयोग के साथ भद्रा का साया:
मोक्षदा एकादशी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ और रवि योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का उत्तम फल प्राप्त होता है। हालांकि इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा सुबह 08:41 बजे से दोपहर 03:44 बजे तक रहेगी।
मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का समय:
मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 21 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 21 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 10 मिनट से सुबह 09 बजकर 13 मिनट तक रहेगा।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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