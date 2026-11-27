दिसंबर में पूर्णिमा कब है? जानें मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तारीख और स्नान-दान का शुभ मुहूर्त
December purnima kab hai: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। जानें दिसंबर महीने में मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है?
Margashirsha purnima 2026 date: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन पूजा-पाठ और स्नान-दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दिसंबर महीने में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार, मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पूर्णिमा को ‘बत्तीसी पूर्णिमा’ और ‘मोक्षदायिनी पूर्णिमा’ भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, दान करने और भगवान विष्णु के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जानें मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तारीख और स्नान-दान का शुभ मुहूर्त।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत किस दिन है?
हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 दिसंबर 2026 को पूर्णिमा तिथि सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर प्रारंभ होगी और 24 दिसंबर 2026 को सुबह 06 बजकर 57 मिनट तक रहेगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत 23 दिसंबर 2026, बुधवार को रखा जाएगा।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व:
पौराणिक कथाओं के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सत्य नारायण भगवान की पूजा और कथा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कथा के बाद सामर्थ्य अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन और दान-दक्षिणा देने से जीवन में खुशहाली आती है।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा स्नान-दान मुहूर्त क्या है?
मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान-दान का ब्रह्म मुहूर्त 23 दिसंबर को सुबह 05:21 बजे से सुबह 06:16 बजे तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 05:48 बजे से सुबह 07:11 बजे तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:20 बजे से दोपहर 01:45 बजे तक रहेगा। हिंदू धर्म में राहुकाल के दौरान शुभ कार्यों की मनाही है। मान्यता है कि राहुकाल में किए गए कार्यों का अशुभ फल प्राप्त होता है।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूजा विधि:
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में पवित्र नदी में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें।
स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
एक चौकी पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें।
हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें।
पहले भगवान गणेश की पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, हल्दी, चंदन, तुलसी दल और भोग अर्पित करें।
माता लक्ष्मी को लाल फूल, चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें।
'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा व्रत या सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें।
शाम के समय मंदिर, तुलसी और मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा चंद्रोदय का समय:
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विधान है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 4:41 बजे होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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