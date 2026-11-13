दिसंबर के 31 दिन 8 राशियां रहें सतर्क, सामने आएंगी आर्थिक चुनौतियां
December unlucky zodiac signs 2026: दिसंबर महीने में कई बड़े ग्रह अपनी चाल, राशि और स्थिति में बदलाव करेंगे। लेकिन कुछ राशियों के लिए उनका यह परिवर्तन लाभकारी साबित नहीं होगा। जानें दिसंबर की अनलकी राशियां।
साल 2026 का आखिरी महीना दिसंबर कुछ दिनों में प्रारंभ होगा। इस माह शनि समेत कई बड़े ग्रहों की स्थिति या चाल में बदलाव देखने को मिलेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि हर महीने सूर्य अपनी चाल जरूर बदलते हैं। सूर्य की राशि के आधार पर ही किसी भी राशि के मासिक राशिफल का आकलन किया जाता है। इस दौरान बुध, शुक्र, गुरु, केतु, राहु, चंद्रमा, मंगल और शनि की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दिसंबर महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी, जबकि 8 राशियों को मनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। जानें दिसंबर महीने में किन राशियों के लोग रहें सतर्क।
दिसंबर 2026 में ग्रहों की स्थिति:
बुध का वृश्चिक गोचर- 2 दिसंबर
राहु का मकर गोचर- 5 दिसंबर
केतु का कर्क गोचर- 5 दिसंबर
बुध अस्त- 7 दिसंबर
शनि मीन राशि में मार्गी- 11 दिसंबर
गुरु सिंह राशि में वक्री- 13 दिसंबर
सूर्य का धनु गोचर- 16 दिसंबर
बुध का धनु गोचर- 22 दिसंबर
दिसंबर में ये 8 राशियां रहें सतर्क:
मेष राशि:
मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। इस समय धन संबंधी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। व्यावसायिक परेशानियां भी रहने की संभावना है। स्वास्थ्य पर नजर रखें।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों को इस माह किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ रुपए-पैसों के लेनदेन से बचना चाहिए। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। यात्रा में कष्ट संभव है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल के लिए टाल दें। निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने से बचें।
कर्क राशि:
कर्क राशि वालों को चिंता, डर या अज्ञात भय परेशान कर सकता है। व्यावसायिक दिक्कतें रह सकती हैं। रोजी-रोजगार में बदलाव का सोच रहे हैं, तो फिलहाल के लिए रुक जाएं। अपनों का कम ही साथ मिलेगा। भाग्य वश किसी काम की शुरुआत करने से बचें। अनाप-शनाप खर्च हो सकते हैं।
सिंह राशि:
सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलने से मन परेशान रह सकता है। अगर आपने कहीं रुपया-पैसा दे रखा है, तो फंस सकता है। धन संबंधी निर्णय बहुत सोच-समझकर लें। वाद-विवाद से दूरी बनाए रखें।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के 31 दिन थोड़े उतार-चढ़ाव भरे साबित हो सकते हैं। कार्यों में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आय के नए जरिये बनेंगे, लेकिन उम्मीद के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। कामकाज की व्यस्तता रह सकती है। परिवार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
धनु राशि:
धनु राशि वालों को इस समय मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। धन का आगमन होगा लेकिन बचत करने में परेशानियां आएंगी। खर्च की अधिकता रहेगी। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। यात्रा में कष्ट संभव है। जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
मकर राशि:
मकर राशि वालों के लिए यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। मानसिक परेशानी रह सकती है। व्यापारी वर्ग को पार्टनरशिप में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर नजर रखें।
मीन राशि:
मीन राशि वाले इस महीने किसी नए काम की शुरुआत से बचें, प्रतिकूल परिणाम मिल सकते हैं। कौटुंबिक सुख में कमी आ सकती है। धन आगमन से अधिक खर्च हो सकता है। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो फैसला फिलहाल के लिए टाल दें। कार्यों में बाधाएं या अड़चनें आ सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान