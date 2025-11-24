Hindustan Hindi News
दिसंबर का महीना इन राशियों के लिए रहेगा शुभ, खूब होगा धन लाभ

संक्षेप:

दिसंबर का महीना ज्योतिष के हिसाब से खास रहने वाला है। साल के अंतिम दिनों में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ राशियों को बड़ा लाभ और नई राहें मिल सकती हैं। करियर से लेकर आर्थिक हालात तक, कई क्षेत्रों में गति और सकारात्मकता बढ़ेगी।

Mon, 24 Nov 2025 07:25 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिसंबर का महीना ज्योतिष के हिसाब से खास रहने वाला है। साल के अंतिम दिनों में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ राशियों को बड़ा लाभ और नई राहें मिल सकती हैं। करियर से लेकर आर्थिक हालात तक, कई क्षेत्रों में गति और सकारात्मकता बढ़ेगी। आइए जानते हैं, दिसंबर का महीना किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-

मिथुन राशि- दिसंबर की शुरुआत से ही मिथुन राशि के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी करने वालों को नए अवसर, प्रमोशन या वेतन बढ़ने की उम्मीद है। बिज़नेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी संभावना है। रिश्तों में भी गर्माहट बढ़ेगी।

तुला राशि- तुला राशि पर दिसंबर में भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े काम, ट्रैवल या अध्ययन में लाभ होगा। दांपत्य जीवन में तनाव कम होगा और प्रेम संबंध आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश का फायदा मिलेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि के लिए दिसंबर मान-सम्मान और प्रगति का महीना है। ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का मौका मिल सकता है। जिस काम में लंबे समय से रुकावट थी, वह पूरा होगा। घर में भी शुभ समाचार के योग हैं।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर नई शुरुआत का समय है। रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर होगी और इनकम बढ़ने के संकेत हैं। परिवार में शांति और खुशी रहेगी। किसी यात्रा से लाभ या नई पहचान मिलेगी।

मीन राशि- दिसंबर में मीन राशि के लिए मानसिक बोझ कम होगा और सेहत में सुधार दिखेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। परिवार में तालमेल बढ़ेगा और प्रेम जीवन मधुर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
