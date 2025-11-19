दिसंबर से होगी इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र, चंद्र समेत 4 ग्रह करेंगे गोचर
December Horoscope Rashifal December 2025: दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 31 दिन के इस महीने में 6 बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है, जो इस महीने को बेहद खास बना रहा है। दिसंबर महीने के गोचर की शुरुआत गुरु ग्रह से होगी। फिर बुध और मंगल गोचर करेंगे। बुध एक नहीं बल्कि दो बार इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। इसके बाद सूर्य और शुक्र भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। चंद्र पूरे महीने में 12 राशियों का भ्रमण करेंगे। ग्रहों के इस गोचर से कई शुभ और अशुभ योग और युति भी बनेगी। आइए जानते हैं दिसंबर में गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल और सूर्य की चाल किन राशियों को पॉजिटिव खबर या बदलाव दे सकती है-
शुक्र, चंद्र समेत 4 ग्रह करेंगे गोचर
5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को बुध का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। फिर 7 दिसंबर को धनु राशि में मंगल की एंट्री होगी। 16 दिसंबर के दिन सूर्य भी धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। फिर 20 दिसंबर को धनु राशि में शुक्र का गोचर होगा। वहीं, 29 दिसंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध दोबारा राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस पूरे महीने चंद्र देव सभी राशियों में गोचर करते रहेंगे।
दिसंबर से होगी इन राशियों की चांदी ही चांदी
दिसंबर का महीना धनु, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। बुध, शुक्र, गुरु , मंगल, चंद्र और सूर्य की चाल आपको लाभ दिला सकती है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो सकती है। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। धन का आगमन भी होगा। विदेश की यात्रा भी संभव है। करियर तौर पर प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।