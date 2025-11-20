Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़December Horoscope 2025: Lucky Zodiac Signs In Dec
साल का अंतिम माह इन 4 राशियों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, भाग्योदय होने के संकेत

संक्षेप:

साल का अंतिम महीना कई राशियों के लिए नए मोड़ और बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। दिसंबर में ग्रहों की चाल बदलने से कुछ राशि वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना किसी वरदान के समान रहने वाला है।

Thu, 20 Nov 2025 08:29 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल का अंतिम महीना कई राशियों के लिए नए मोड़ और बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। दिसंबर में ग्रहों की चाल बदलने से कुछ राशि वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना किसी वरदान के समान रहने वाला है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, यह समय चार राशियों के लिए बेहद खास रहेगा। आइए जानते हैं, दिसंबर के महीने में किन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव-

तुला राशि- तुला वालों के लिए दिसंबर नई शुरुआत और तरक्की का महीना साबित हो सकता है। करियर में बड़ा बदलाव। जैसे- प्रमोशन, स्थान परिवर्तन या किसी नए प्रोजेक्ट का मौका मिल सकता है। पैसे से जुड़ी समस्याएं कम होंगी और रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है। निजी रिश्तों में भी सुधार और समझ बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी महीना मानसिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर मजबूती देगा। जिस काम के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, वह पूरा हो सकता है। नौकरी बदलने का सही समय है। अचानक मिलने वाला लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। परिवार में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए दिसंबर प्रगति और स्थिरता लेकर आएगा। लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ेंगे। बिजनेस करने वालों को बड़े सौदे या विस्तार का मौका मिल सकता है। करियर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई नई जिम्मेदारी या नेतृत्व का अवसर मिल सकता है। परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना बदलाव और बड़े फैसलों से भरा रहेगा। आपकी मेहनत का फल तेजी से मिलना शुरू होगा। आय में वृद्धि, नए कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं। किसी पुराने मामले में राहत मिल सकती है, जिससे मानसिक बोझ कम होगा। रिश्तों में भी सकारात्मकता बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
