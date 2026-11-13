दिसंबर में 4 बड़े ग्रह बदलेंगे चाल, 12 दिन में पलटेगी इन राशियों की किस्मत, देखें अपनी राशि का हाल

December Grah Gochar 2026: दिसंबर 2026 में चार बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होगा। 5 दिसंबर को राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे, 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे, 13 दिसंबर को गुरु वक्री होंगे और 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे।

December Grah Gochar 2026: दिसंबर में ग्रहों की चाल में लगातार बदलाव देखने को मिलेंगे। महीने के पहले पखवाड़े में ही चार बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे। 5 दिसंबर को राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे। 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे। 13 दिसंबर को गुरु वक्री चाल शुरू करेंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के लिहाज से इन बदलावों को काफी अहम माना जा रहा है। किसी राशि के जातकों को नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है तो किसी के लिए कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को खर्च और पारिवारिक मामलों में संभलकर चलना होगा।

दिसंबर में कब-कब बदलेंगे ग्रह? दिसंबर में ग्रहों की हलचल 5 तारीख से शुरू होगी। सबसे पहले राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। इसके बाद शनि और गुरु की चाल में बदलाव होगा। महीने के मध्य में सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे।

- 5 दिसंबर: राहु मकर और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।

- 16 दिसंबर: सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहु-केतु का गोचर क्यों है खास? राहु और केतु करीब 18 महीने बाद राशि बदलते हैं। इस बार राहु मकर और केतु कर्क राशि में जाएंगे। ज्योतिष में राहु को अचानक होने वाले बदलाव और महत्वाकांक्षा से जोड़ा जाता है। वहीं केतु का संबंध आध्यात्मिकता और वैराग्य से माना जाता है। इस बदलाव के बाद कुछ लोगों की नौकरी और कामकाज से जुड़ी योजनाओं में बदलाव आ सकता है। परिवार और निजी रिश्तों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

शनि की सीधी चाल से अटके काम होंगे पूरे? 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। पिछले कई महीनों से शनि इसी राशि में वक्री चल रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यता है कि शनि की मार्गी चाल के बाद लंबे समय से अटके कामों में गति आ सकती है। नौकरी करने वालों को अपनी जिम्मेदारियों का फायदा मिल सकता है। कारोबार में रुके हुए काम दोबारा शुरू होने की उम्मीद रहेगी। हालांकि इसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी।

गुरु की चाल बदलेगी, इन मामलों पर रहेगा असर 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। गुरु को शिक्षा, विवाह, धन और संतान का कारक माना जाता है। उनकी चाल बदलने के बाद इनसे जुड़े मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा। नौकरी और कारोबार में भी किसी बड़े फैसले से पहले सोच-विचार करना बेहतर रहेगा।

16 दिसंबर को सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर धनु संक्रांति कहलाता है। ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, आत्मविश्वास और सरकारी क्षेत्र का कारक माना जाता है। इस दौरान नौकरी करने वालों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में भी हलचल हो सकती है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खरमास भी शुरू होगा।

मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों का हाल मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का मध्य नौकरी और कारोबार में नई शुरुआत का मौका ला सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें कोई प्रस्ताव मिल सकता है। कामकाज में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में पुराने ग्राहकों से फायदा हो सकता है। हालांकि पैसों के मामले में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना है। कारोबार में कोई नई योजना शुरू कर सकते हैं। परिवार में किसी पुराने विवाद को सुलझाने का मौका मिलेगा। धन के मामले में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। हालांकि निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को कामकाज में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। कारोबार में किसी पुराने सौदे से लाभ होने की उम्मीद है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही से बचना होगा। परिवार के साथ बातचीत बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए राहु-केतु का गोचर खास रहेगा। केतु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान मन थोड़ा परेशान रह सकता है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। कारोबार में नए फैसले लेने से पहले अच्छी तरह सोचें। परिवार के सदस्यों की बातों को नजरअंदाज न करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।

सिंह राशि: सिंह राशि में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने पुराने फैसलों पर विचार करने का मौका मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में कोई पुराना काम फिर शुरू हो सकता है। प्रेम संबंधों में बातचीत बनाए रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक समय देना होगा।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों को धन और परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। नौकरी में कामकाज सामान्य रहेगा। कारोबार करने वालों को लेनदेन में सतर्क रहना चाहिए। परिवार के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। बचत पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा।

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह समय नए संपर्क बनाने और काम आगे बढ़ाने का हो सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। कारोबार में साझेदारी से फायदा होने की उम्मीद है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। प्रेम जीवन में चल रही नाराजगी दूर करने का मौका मिलेगा। परिवार में भी माहौल अच्छा रह सकता है।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिलेगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबार में किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि खर्च बढ़ने से परेशानी हो सकती है। किसी भी विवाद में सोच-समझकर बोलें।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए 16 दिसंबर का सूर्य गोचर खास रह सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि गुरु की वक्री चाल के कारण बड़े फैसलों पर दोबारा विचार करना बेहतर रहेगा।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनकी ही राशि में होगा। इस दौरान कुछ नया करने की इच्छा बढ़ सकती है। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में भी नई योजनाएं बनेंगी। हालांकि जल्दबाजी में किसी पर भरोसा करने से बचें। परिवार को समय देना भी जरूरी होगा।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कुछ मामलों में राहत दे सकता है। नौकरी में पुरानी परेशानियां कम होने की उम्मीद है। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बनेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।

मीन राशि: मीन राशि में शनि मार्गी होने जा रहे हैं। इस राशि के जातकों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में लंबे समय से चल रही रुकावटें कम हो सकती हैं। कारोबार में काम की गति बढ़ने की उम्मीद है। जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। परिवार और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

इन राशियों पर रहेगी खास नजर दिसंबर के इन चार बड़े गोचर में मेष, वृषभ, तुला, धनु और मीन राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। वहीं कर्क, सिंह और मकर राशि वालों को फैसले लेते समय सावधानी रखनी होगी। बाकी राशियों के लिए भी यह समय अपने पुराने काम पूरे करने और नई योजनाओं पर ध्यान देने का हो सकता है।