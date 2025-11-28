Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़december born people personality sagittarius capricon strong and weak points lucky number and colour
December Born People: इन 3 खूबियों के चलते नहीं छोड़ेंगे दिसंबर में जन्मे लोग का साथ, बस होती है ये कमी

December Born People: इन 3 खूबियों के चलते नहीं छोड़ेंगे दिसंबर में जन्मे लोग का साथ, बस होती है ये कमी

संक्षेप:

December Born People Personality: न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र के हिसाब से दिसंबर में जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी काफी अलग होती है। नीचे विस्तार से जानें इनकी सारी खूबियों के बारे में...। साथ ही जानिए इनकी कमियां क्या है?

Fri, 28 Nov 2025 06:25 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

December Born People: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के आधार पर लोगों के बारे में बारीकी से जाना जा सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति का मूलांक जानते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी को बिना कुंडली देखे ही समझ जाएंगे। वहीं जिस महीने में जन्म हुआ है, उसके आधार पर भी लोगों के स्वभाव और उनकी कमियों को जाना जा सकता है। इसी के साथ महीने के आधार पर किसी की पसंद और नापसंद को भी जान सकते हैं। आज बात करेंगे दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। नीचे विस्तार से जानें कि दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरु और मंगल का प्रभाव

दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोगों में गुरु और मंगल ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में दिसंबर में जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है कि लोग इनकी ओर खिंचे चले आते हैं। इस महीने जन्म लेने वाले लोग अपनी बातों और जेस्चर से लोगों का दिल जीत लेते हैं। वहीं इस महीने जन्म लेने वाले लोगों की राशि धनु और मकर होती है।

होते हैं काफी इमोशनल

दिसंबर महीने में जन्म लेने वाले जातक काफी इमोशनल होते हैं। इमोशन तो इनमें कूट-कूटकर भरा होता है। इस वजह से कई बार ये लोग गलत फैसले भी लेते हैं। साथ ही ये लोग हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और यही वजह है कि इन्हें खूब धोखा भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:प्रेमानंद महाराज ने बताई भगवान हनुमान की सबसे प्रिय चीज, ऐसे होते हैं प्रसन्न

साबित होते हैं अच्छे दोस्त

दिसंबर बॉर्न लोगों के वैसे तो कम ही दोस्त होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल काफी छोटा होता है लेकिन यारी निभाने में ये नंबर 1 होते हैं। हर किसी के साथ ये जल्दी घुलते-मिलते नहीं हैं लेकिन जिसे अपना दोस्त मान लेते हैं, उनके लिए अपनी जान भी हाजिर कर देते हैं।

देते हैं अच्छी सलाह

इस महीने में जन्म लेने वाले लोग अच्छे हीलर भी होते हैं। अगर कोई इनके पास बैठकर अपने दिल की बात बताता है तो उन्हें काफी सुकून मिलता है। ये अच्छे हीलर होते हैं और हर किसी को इनके आसपास अच्छा फील होता है। ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं और लोग इनकी बातों पर खूब भरोसा करते हैं।

ये भी पढ़ें:मूलांक 3 वालों के लिए कैसा होगा 2026? इन उपायों से दूर होगी सारी परेशानी

दिसंबर में जन्मे लोगों की कमी

दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अपनी जिद के चलते ये लोग कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। इन्हें अपने मन की करना ही अच्छा लगता है। जिद्दी स्वभाव के चलते ये लोग कई बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। साथ ही इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है लेकिन ये जल्दी शांत भी हो जाते हैं।

लकी नंबर और रंग

दिसंबर बॉर्न लोगों का लकी नंबर 1, 3 और 8 है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उन्हें इन्हीं तारीखों पर ही लेना चाहिए। वहीं लकी रंग की बात की जाए तो इस महीने में जन्म लेने वालों के लिए नीला, भूरा, लाल और पीला शुभ होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Numerology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने