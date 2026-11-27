दिसंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? गुरु-शनि का दिखता है खूब प्रभाव
दिसंबर में जन्मे लोग धनु या फिर मकर राशि के होते हैं। इन राशियों का संबंध गुरु और शनि से होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दिसंबर बॉर्न लोग कैसे होते हैं?
बर्थ मंथ के हिसाब से व्यक्ति की सोच, बात-व्यवहार और पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ समझा जा सकता है। बात की जाए दिसंबर के महीने की तो इस महीने में जन्मे लोगों में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो इन्हें बाकियों से खास और अलग बनाती हैं। अपनी सोच, व्यवहार और काम करने के तरीके से ये आसानी से लोगों का दिल जीत सकते हैं। इस महीने में जन्मे लोगों की राशि धनु और मकर होती है। ऐसे में इनकी जिंदगी में गुरु और शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। इन दोनों ग्रहों के चलते दिसंबर बॉर्न लोगों के स्वभाव में समझदारी और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा दिखता है।
हालांकि इनकी एक आदत है जो कुछ चीजों का नुकसान करा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दिसंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं?
1. अगर किसी का जन्म दिसंबर में हुआ है तो ऐसे लोगों दिल के बहुत ही साफ होते हैं। साथ ही ये काफी भरोसेमंद भी होते हैं। हर रिश्ते को ये दिल से निभाते हैं। इन्हें झूठ बोलना और दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अपनी बात पूरी क्लैरिटी के साथ कहते हैं। वहीं दूसरों की मदद के लिए ये हमेशा आगे आते हैं। हालांकि अगर कोई इनके साथ चालाकी करता है तो वो जिंदगी में उसे फिर मुड़कर नहीं देखते हैं। इनके बात-व्यवहार की ये क्लैरिटी कई लोगों को चुभ सकती हैं लेकिन इससे इनकी जिंदगी में सच्चे लोग ही टिकते हैं।
2. दिसंबर में जन्मे लोगों की सबसे खास बात ये है कि इन्हें कोई भी बड़ा सपना देखने से डर नहीं लगता है। ये लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं। इनमें हमेशा कुछ नया सीखने की ललक होती है। अपने टैलेंट के दम पर ये आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते हैं। नौकरी-बिजनेस में ये अपनी मेहनत और काम से पहचान बढ़ाते और बनाते हैं। मुश्किल समय में ये जल्दी हार नहीं मानने वालों में से होते हैं। इनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है।
3. दिसंबर बॉर्न लोगों को नए लोगों से मिलना-जुलना पसंद होता है। साथ ही इन्हें घूमने-फिरने का भी खूब शौक होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग अपने आसपास माहौल को बहुत ही खुशनुमा बनाकप रखते हैं। घर-परिवार और दोस्तों के साथ इन्हें समय बिताना पसंद होता है। वहीं रिश्तों को भी ये बैलेंस के साथ संभालते हैं।
इस आदत से हो सकता है नुकसान
दिसंबर में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका गुस्सा होता है। ये अपनी बात बस कह देना चाहते हैं और कई बार ये चीज गुस्से में ही होती हैं। कुछ भी कहने से पहले ये ज्यादा सोच-विचार नहीं करते हैं। कई बार सामने वाली की सिचुएशन को समझे बिना ही ये कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे चीजें खराब हो सकती हैं। ऐसे में रिश्तों में कई बार गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं।
अपनी राशि के बारे में जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें और जानें हर एक सवाल का जवाब बिना एक रूपये भी खर्च किए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र