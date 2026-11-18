राहु-केतु, शनि अगले 30 दिनों में तीन बड़े बदलाव, चार राशियां रहेंगी लकी
december lucky horoscope : दिसंबर में राहु-केतु, शनि समेत कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों के बाद दिसंबर का महीना राशियों के लिए कैसा रहेगा।
साल 2026 के अंत से पहले ग्रहों का खास संयोग कुछ राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। मंगल-गुरु की युति इस साल बनी हुई है। दिसंबर में यह युति बरकरार रहेगी। सूर्य और बुध और सिंह राशि में बैठे हैं। सू्र्य वृश्चिक में जाएंगे। ग्रहों के राशि परिवर्तन से इन जातकों को नौकरी, बिजनेस और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साल 2026 के समाप्त होने से पहले ग्रहों का एक खास संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार, मंगल सिंह राशि में विराजमान होकर गुरु के साथ युति बना रहे हैं। वहीं, बुध और शुक्र मार्गी चाल से गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा, सूर्य भी मंगल की राशि में विराजमान हैं। अगले महीने ग्रहों की स्थिति में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें राहु-केतु का राशि और नक्षत्र परिवर्तन भी शामिल है। ऐसे में ग्रहों की यह विशेष स्थिति साल 2026 के अंत तक कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रह सकती है। इन जातकों को नौकरी, बिजनेस और जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं। आइए जानते हैं, ये भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं।
मेष राशि के लिए दिसंबर में अच्छे और शुभ योग
मेष राशि वालों के लिए दिसंबर में शुभ योग बन रहे हैं। भाग्य साथ देगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने के योग हैं। आपको मेहनत का फल मिलेगा, आपके लिए चीजें पहले से अच्छी हो जाएंगी। करियर में आप अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसलिए फैसले ध्यान से लें। आप जो भी कर रहे हैं पूरी मेहनत से करें इसका पूरा फल आपको मिलेगा। अगर आफने कुछ सोचा था वो अब पूरा होने वाला है. लवलाइफ में भी खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आपको आपकी सेवाओं के लिए सम्मानित भी कियाजा सकता है।
कन्या राशि के लिए करियर में पॉजिटिव होगा
कन्या राशि वालों के लिए नौकरी का समय अच्छा है, भाग्यवश चीजें आपकी सही होंगी और पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होगीं, अगर आप बिजनेस की बात करें तो एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है। आपके लिए पैसा आएगा, फिस सेविंग से भी और दूसरें इनकम के सोर्स के जरिए भी पैसा मिलेगा। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। दिसंबर में ग्रहों का बदलाव आपके लिए कैसा रहेगा, राहु केतु और शनि का बड़ा बदलाव आपको कई तरह से परेशान करेगा या फिर आपके लिए भाग्यशाली समय लाएगा, अपनी कुंडली के हिसाब से भी आप इसे जान सकते हैं, इसके लिए पंडितजी से फ्री चैट करें
धनु राशि के लिए के अटके काम पूरे होंगे
धनु राशि वालों का भाग्य का साथ मिल रहा है। आपके लिए वाहन के साथ भूमि खरीदने के योग भी मिल रहे हैं। आपको पुराने कार्यों से लाभ मिलने के योग हैं। पर्सनल लाइफ में जीवनसाथी के साथ अच्छी बनेगी। आपके लिए बिजनेस में भी पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा।
मीन राशि के लिए सुखद बदलाव
मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का समय भाग्य आपके साथ रहेगा, आपके काम लास्ट मिनट में बन जाएंगे। काफी लंबे समय से चली आ रही परेशानी इस समय दूर हो सकती है।कुल मिलाकर चीजें पहले से अच्छी आपके लिए हो जाएंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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