दिसंबर 2026 तक का समय इन 6 राशियों के लिए रहेगा वरदान समान, हर काम में होंगे सफल
दिसंबर 2026 तक का समय कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और नए मौके लेकर आ सकता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार दिसंबर 2026 तक का समय कुछ लोगों को मेहनत का अच्छा फल दिला सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
दिसंबर 2026 तक का समय कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और नए मौके लेकर आ सकता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार दिसंबर 2026 तक का समय कुछ लोगों को मेहनत का अच्छा फल दिला सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
आइए जानते हैं किन राशियों के लिए दिसंबर तक का समय शुभ माना जा रहा है
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए दिसंबर तक का समय अच्छा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रह सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए दिसंबर तक का समय अच्छा रह सकता है। धन से जुड़े मामलों में स्थिति बेहतर हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम का फायदा मिल सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। इस समय करियर में भी सफलता के योग बन रहे हैं।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए यह समय काफी सकारात्मक रह सकता है। किस्मत का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छे संकेत हैं। यात्रा का भी योग बन सकता है। इस समय किए गए कार्य आपको शुभ फल देंगे।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2026 तक का समय खास माना जा रहा है। मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। नौकरी में प्रगति हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार और रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपको लाभ ही लाभ होगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए भी यह समय शुभ रह सकता है। नई शुरुआत के लिए समय अच्छा माना जा रहा है। कारोबार में लाभ और नौकरी में सम्मान मिलने की संभावना है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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