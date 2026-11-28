दिसंबर 2026 में सूर्य, बुध और शनि की बदलती चाल का असर केवल राशियों पर ही नहीं, बल्कि आपकी जन्म तारीख पर भी पड़ेगा। जानिए अंक ज्योतिष के अनुसार, किस मूलांक को मिलेगा धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान।

दिसंबर 2026 का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। साल के आखिरी महीने में शनि मार्गी होंगे, गुरु वक्री चाल शुरू करेंगे और सूर्य के साथ बुध का राशि परिवर्तन भी होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, इन बदलावों का संबंध अलग-अलग मूलांकों से भी जोड़ा जाता है। खास बात यह है कि दिसंबर में मूलांक 1, 5 और 8 वाले जातकों के लिए तरक्की और आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं। वहीं, बाकी मूलांक वालों को भी करियर, रिश्तों और पैसों के मामले में कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। आइए जन्म तारीख के आधार पर जानते हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा।

दिसंबर 2026 में ग्रहों की चाल में होंगे ये बड़े बदलाव दिसंबर में 11 तारीख को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे, जबकि 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 22 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में पहुंचेंगे। सूर्य और बुध एक ही राशि में होने से उनकी युति बनेगी। हालांकि, बुध के अस्त होने के कारण इस योग के फल को लेकर सावधानी बरतनी होगी। अंक ज्योतिष में सूर्य का संबंध मूलांक 1, बुध का 5 और शनि का 8 से माना जाता है।

मूलांक 1: नेतृत्व क्षमता से मिलेगी पहचान किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इसका स्वामी सूर्य है। दिसंबर में सूर्य का धनु राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूती दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण काम की कमान मिल सकती है। सरकारी कामकाज में भी राहत मिलने के संकेत हैं। महीने के दूसरे हिस्से में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा।

दिसंबर 2026 में शनि, गुरु, सूर्य और बुध की बदलती चाल का प्रभाव सभी मूलांकों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा। मूलांक 1, 5 और 8 वालों के लिए करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं, जबकि अन्य मूलांक वालों को रिश्तों, नौकरी और पैसों के मामलों में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। आपकी जन्म तारीख के अनुसार कौन-सा ग्रह शुभ फल दे रहा है और दिसंबर में सफलता के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए, यह जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 2: भावनाओं में बहकर ना लें फैसले 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इसका स्वामी चंद्रमा है। दिसंबर में आपको भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच से काम लेना होगा। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की बात को जरूरत से ज्यादा दिल पर ना लें। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। आर्थिक मामलों में महीने के आखिरी दिनों में राहत मिलने के संकेत हैं। किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

मूलांक 3: ज्ञान और अनुभव से बढ़ेगा मान-सम्मान 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। दिसंबर में गुरु के वक्री होने से आपको पुराने फैसलों और योजनाओं पर दोबारा विचार करने का मौका मिलेगा। शिक्षा, लेखन, सलाहकार और प्रशिक्षण से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन काम आएगा। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या करियर से जुड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।

मूलांक 4: पैसों और दस्तावेजों में बरतें सावधानी 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस अंक का संबंध राहु से माना जाता है। दिसंबर में अचानक बदलाव और नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। नौकरी बदलने या कारोबार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सभी पहलुओं की जांच करें। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें। कागजी कामकाज और पैसों के लेन-देन में सावधानी रखने से अनावश्यक परेशानी से बच सकेंगे।

मूलांक 5: व्यापार और करियर में बनेंगे नए अवसर 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इसका स्वामी बुध है। दिसंबर में बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार, मीडिया, मार्केटिंग, बैंकिंग और लेखन से जुड़े लोगों को नए संपर्क बनाने का मौका मिल सकता है। पुराना भुगतान मिलने या किसी रुके काम में गति आने के संकेत हैं। हालांकि, बुध के अस्त होने के कारण महीने के दूसरे हिस्से में दस्तावेज और संवाद से जुड़े मामलों को ध्यान से संभालें।

मूलांक 6: सुख-सुविधाओं के साथ खर्च भी बढ़ेगा 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इसका स्वामी शुक्र है। दिसंबर में शुक्र की अनुकूल स्थिति से आपके व्यक्तित्व और रिश्तों में आकर्षण बढ़ सकता है। परिवार के साथ घूमने-फिरने या घर की सजावट पर खर्च हो सकता है। कला, फैशन और मनोरंजन से जुड़े लोगों को काम के नए मौके मिल सकते हैं। हालांकि, खरीदारी और लग्जरी चीजों पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने से बचें।

मूलांक 7: अध्यात्म और नई सीख की ओर बढ़ेगा रुझान 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इसे केतु का अंक माना जाता है। दिसंबर में आपका मन आत्मचिंतन, अध्यात्म और नई चीजें सीखने में अधिक लगेगा। शोध, तकनीक और गहराई से सोचने वाले कामों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले योजना तैयार करें। सेहत और दिनचर्या को नजरअंदाज ना करें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा।

मूलांक 8: मेहनत का परिणाम और आर्थिक मजबूती 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इसके स्वामी शनि देव हैं। 11 दिसंबर को शनि के मार्गी होने से इस मूलांक के जातकों को लंबे समय से अटके कामों में गति मिलने की उम्मीद है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है। कारोबार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि, सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा।

मूलांक 9: ऊर्जा और साहस से मिलेगी सफलता 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इसका स्वामी मंगल है। दिसंबर में आपके भीतर काम करने का उत्साह बना रहेगा। नौकरी और कारोबार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने मामलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि, गुस्से और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। परिवार और कार्यस्थल पर बातचीत के दौरान संयम रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।