दिसंबर में मेष, सिंह, तुला और मकर राशि को धन लाभ के संकेत, शनि, गुरु और बुध बनेंगे वजह
December 2026 Lucky Zodiac signs: दिसंबर का महीना मेष, सिंह, तुला और मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साल के आखिरी महीने में शनि, गुरु और बुध इन राशियों को नौकरी में तरक्की के साथ धन लाभ दिला सकते हैं।
December Lucky Zodiac signs 2026: दिसंबर का महीना ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल के आखिरी महीने में शनि, गुरु और बुध की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। पंचांग के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे यानी सीधी चाल शुरु करेंगे। 09 दिसंबर को बुध 46 दिन के लिए अस्त होंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री होंगे। दिसंबर में शनि, गुरु और बुध की चाल में होने वाला बदलाव मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, मेष, सिंह, तुला और मकर राशि वालों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इन राशियों के लिए करियर में तरक्की के साथ धन लाभ के संकेत हैं। इस दौरान इन राशियों को आकस्मिक धन की प्राप्ति के साथ अटके हुए रुपए-पैसे वापस मिल सकते हैं। जानें दिसंबर में शनि, गुरु और बुध किन राशियों को देंगे शुभ फल।
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना:
मेष राशि के लिए दिसंबर का महीना सकारात्मक परिणामों से भरा रहने वाला है। इस महीने आपको आर्थिक उन्नति मिलने के साथ निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो अच्छे मौके मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग किसी नई डील या सौदे की साइन कर सकते हैं।
सिंह राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा:
सिंह राशि वालों को दिसंबर में शनि, बुध और गुरु रोजी-रोजगार में तरक्की दिला सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। मन मुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। काम का बोझ कम होने से मानसिक तौर पर अच्छा महसूस करेंगे। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोत से भी रुपए-पैसे आएंगे।
तुला राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना:
तुला राशि के लिए दिसंबर का महीना शुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपकी साख बढ़ेगी और धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति बेहतर होगी। बचत के भी मौके मिलेंगे। व्यापार में विस्तार के साथ नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है।
मकर राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा:
मकर राशि के लिए दिसंबर का महीना शनि, बुध और गुरु कृपा से लाभकारी रहने वाला है। इस समय नए काम की शुरुआत करना लाभकारी रहेगा। अगर आपका धन अटका या फंसा है तो वापसी के संकेत हैं। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, जिसका लाभ अप्रेजल में मिल सकता है। धन कमाने के नए मौके मिलेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान