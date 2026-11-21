साल 2026 खत्म होने से पहले इन 5 राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, दिसंबर में चमकेगी किस्मत
दिसंबर 2026 में कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि के मार्गी होने, गुरु के वक्री होने और राहु-केतु के गोचर का असर सभी राशियों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मीन, वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
December 2026 Horoscope: साल 2026 का आखिरी महीना कुछ राशियों के लिए अच्छा रह सकता है। दिसंबर में कई बड़े ग्रहों की चाल बदलने वाली है। इसका असर नौकरी, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस महीने शनि मार्गी होंगे। गुरु वक्री चाल शुरू करेंगे। वहीं राहु-केतु का राशि परिवर्तन भी होगा। सूर्य और बुध भी अपनी राशि बदलेंगे। ग्रहों की इस हलचल के बीच कुछ राशियों को साल खत्म होने से पहले अच्छी खबर मिल सकती है।
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दिसंबर में कब-कब बदलेंगे ग्रह
दिसंबर की शुरुआत बुध के राशि परिवर्तन से होगी। इसके बाद 5 दिसंबर को राहु-केतु का गोचर होगा। 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे। 13 दिसंबर को गुरु वक्री होंगे। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। महीने के आखिरी दिनों में बुध भी धनु राशि में पहुंचेंगे।
इन राशियों को मिल सकता है फायदा
मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना राहत देने वाला रह सकता है। शनि इसी राशि में मार्गी होंगे। ऐसे में लंबे समय से अटके कामों में गति आ सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होने की उम्मीद है। जो लोग प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में भी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए आय के लिहाज से समय अच्छा रह सकता है। शनि का मार्गी होना लाभ भाव को प्रभावित करेगा। इससे आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को मेहनत का फल मिल सकता है। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी बन सकती है।
कन्या राशि: कन्या राशि वालों को दिसंबर में कामकाज से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। बुध का गोचर इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति सुधरने की उम्मीद है। परिवार के साथ चल रही किसी परेशानी का हल निकल सकता है।
तुला राशि: तुला राशि के लोगों के लिए दिसंबर में भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। यात्रा से भी फायदा होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए साल का आखिरी महीना कई नए मौके लेकर आ सकता है। सूर्य का गोचर लाभ भाव में होगा। इससे नौकरी और कारोबार में फायदा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ सकती है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।
साल के आखिरी महीने में इन बातों पर दें ध्यान
दिसंबर में ग्रहों की चाल बदलने के साथ कुछ मामलों में सावधानी भी जरूरी होगी। गुरु के वक्री होने से शिक्षा, निवेश और पारिवारिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। नौकरी और कारोबार में धैर्य बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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