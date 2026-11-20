10 दिन बाद चमक उठेगी इन 6 राशियों की किस्मत, साल का अंत रहेगा सुखद
दिसंबर 2026 में राहु-केतु और शनि के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह महीना शुभ रह सकता है। इन राशियों को राहत मिलने के संकेत हैं।
नवंबर अब खत्म होने वाला है। इसके बाद साल 2026 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू हो जाएगा। ज्योतिष के लिहाज से दिसंबर में ग्रहों की चाल में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। 5 दिसंबर को राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं, 11 दिसंबर को शनि अपनी चाल बदलकर मार्गी हो जाएंगे। इन ग्रहों के बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा।
मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कुछ अच्छे मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। वहीं, आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी।
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आइए जानते हैं, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों को क्या शुभ फल मिलेंगे
मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए दिसंबर में कामकाज से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो कोई नया मौका सामने आ सकता है। अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा। कारोबार में भी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा।
वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है। लंबे समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश से जुड़े कामों में भी फायदा होने की संभावना है।
सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना करियर में आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबार में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पुराने अटके काम भी पूरे हो सकते हैं।
कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर में धन से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार में भी लाभ के मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रह सकता है।
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर में परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। कारोबार में कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है। परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। पुराने निवेश से फायदा मिलने की उम्मीद है।
मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
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