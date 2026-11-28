दिसंबर में कुंभ राशि समेत ये 5 राशियां पाएंगी लाभ, बेहतर होगा साल का आखिरी महीना
दिसंबर का महीना मेष, मिथुन, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए लकी साबित होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानें इन राशियों की जिंदगी में दिसंबर में क्या बदलाव दिखेगा?
December 2026 Horoscope: साल 2026 खत्म होने को है लेकिन अभी दिसंबर दस्तक देगा। ये महीना कुछ राशियों के लिए खुशियां और अच्छी ग्रोथ लेकर आ सकता है। साल का आखिरी महीना कुछ राशियों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने से लेकर नौकरी-बिजनेस में कई नए मौके दिला सकता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मेष, मिथुन, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कई मायने में खास रहेगा। पंडित जी के अनुसार इन पांचों राशियों को दिसंबर में भाग्य का पूरा साथ मिलता दिखेगा। तो चलए समझते हैं कि इस राशियों को नए महीने में क्या-क्या बदलाव दिखेंगे?
मेष राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
पंडित जी के अनुसार दिसंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए खुशनसीबी लेकर आएगा। भाग्य साथ देगा। कुछ काम बस बनने वाला है। सरकारी तंत्र से लाभ मिलने की संभावना है। संतान और प्रेम की स्थिति अच्छी रहने वाली है।
मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना लकी रहने वाला है। पंडित जी के अनुसार इस राशि के लोग सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। पराक्रम बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना काफी लकी होने वाला है। इस राशि के लिए स्थिति धन दायक होगी। बीते कुछ महीने में अगर पैसों से संबंधित उलझन रही है तो वो दिसंबर में पूरी तरह से खत्म होगी।
कुंभ राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में स्थिति लाभप्रद होगी। आय के नए-नए मार्ग मिलेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसा मिलने के चांस हैं। ऐसे में पैसों की स्थिति पहले से काफी बेहतर रहने वाली है।
मीन राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा?
मीन राशि वालों को दिसंबर के महीने में कई सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। इस महीने में कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलेगा। व्यवसायिक सफलता मिलेगा। कानूनी स्तर पर चीजें सही होंगी।
दिसंबर के महीने में करें ये उपाय
मेष राशि वाले भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाएं। मिथुन राशि के लोग बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें। आप हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। कुंभ राशि वाले लोग शनिवार के दिन शनि भगवान के नाम का दीया जलाएं। साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी करें। मीन राशि वाले गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पीली वस्तु का दान करें। इन उपायों से जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी और किसी भी काम में आने वाली बाधा दूर होगी।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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