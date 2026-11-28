दिसंबर में 4 बड़े ग्रह बदलेंगे चाल, राहु-केतु से लेकर शनि-गुरु तक का गोचर; इन 5 राशियों पर रहेगी नजर
दिसंबर 2026 में ग्रहों की चाल में चार बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 5 दिसंबर को करीब डेढ़ साल बाद राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इसके बाद 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे और 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। वहीं 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे।
December 2026 Horoscope: दिसंबर का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस महीने चार बड़े ज्योतिषीय बदलाव होंगे। करीब डेढ़ साल बाद राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इसके बाद शनि अपनी चाल बदलेंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इन बदलावों का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, दिसंबर में होने वाले इन बदलावों में मकर, कर्क, मीन, सिंह और धनु राशि पर खास नजर रहेगी। किसी राशि में राहु-केतु का प्रवेश होगा तो किसी राशि में शनि और गुरु की चाल में बदलाव आएगा।
दिसंबर में होने वाले चार बड़े ग्रह गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 5 दिसंबर को राहु-केतु के राशि परिवर्तन, 11 दिसंबर को शनि के मार्गी होने और 13 दिसंबर को गुरु के वक्री होने से करियर, धन, विवाह और पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार इन ग्रहों के प्रभाव और उपाय जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
5 दिसंबर को राहु-केतु बदलेंगे राशि
दिसंबर में सबसे पहले राहु-केतु का गोचर होगा। 5 दिसंबर को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु सिंह राशि छोड़कर कर्क राशि में आ जाएंगे। दोनों ग्रह करीब डेढ़ साल तक इसी राशि में रहेंगे। राहु-केतु के इस बदलाव को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर राशि में राहु का प्रवेश और कर्क राशि में केतु का आना कई राशियों के लिए बदलाव का समय माना जा रहा है। खासतौर पर मकर और कर्क राशि के जातकों को इस गोचर पर नजर रखनी होगी।
11 दिसंबर को शनि होंगे मार्गी
शनि की चाल में भी दिसंबर में बदलाव होगा। शनि देव 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री अवस्था में चल रहे हैं। अब उनकी सीधी चाल शुरू होगी। ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है। उनकी चाल का संबंध नौकरी, कारोबार, मेहनत और जिम्मेदारियों से जोड़कर देखा जाता है। मीन राशि में शनि की स्थिति के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह बदलाव खास रहेगा।
13 दिसंबर को गुरु की चाल बदलेगी
देवगुरु बृहस्पति 13 दिसंबर को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। गुरु अभी सिंह राशि में ही विराजमान हैं। दिसंबर में उनकी चाल बदलने वाली है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, शिक्षा, विवाह, संतान और धन का कारक माना जाता है। गुरु के वक्री होने पर इनसे जुड़े मामलों में दोबारा विचार करने की स्थिति बन सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु की यह बदलती चाल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में गोचर
सूर्य 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के धनु राशि में जाते ही खरमास शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान विवाह और दूसरे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धनु राशि में सूर्य का प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए खास रहेगा। सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है।
इन राशियों पर रहेगी नजर
दिसंबर के इन चार बड़े बदलावों में मकर और कर्क राशि पर राहु-केतु के गोचर का असर देखा जाएगा। मीन राशि में शनि मार्गी होंगे तो सिंह राशि में गुरु वक्री होंगे। वहीं धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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