December 2026 Rashifal: साल 2026 के अंतिम महीने दिसंबर में ग्रहों की चाल से वृषभ, सिंह, तुला और कुंभ राशि के जातकों को मिल सकते हैं धन लाभ और तरक्की के संकेत। जानें गोचर प्रभाव और आसान उपाय।

साल 2026 का आखिरी महीना कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। दिसंबर में सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन होगा, वहीं शनि देव भी अपनी वक्री चाल छोड़कर मार्गी होंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 22 दिसंबर को बुध भी इसी राशि में पहुंच जाएंगे। इससे सूर्य-बुध की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में बुधादित्य योग कहा जाता है। दूसरी ओर, शनि की सीधी चाल लंबे समय से अटके कामों को आगे बढ़ाने के संकेत दे रही है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृषभ, सिंह, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना आर्थिक और करियर के लिहाज से खास रह सकता है।

दिसंबर में इन ग्रहों की बदलेगी चाल, बनेंगे शुभ योग दिसंबर 2026 में कई बड़े ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि बुध 22 दिसंबर को धनु में पहुंचेंगे। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा। वहीं, शुक्र पूरे महीने अपनी राशि तुला में रहेंगे। ग्रहों की इन बदलती स्थितियों का असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा, लेकिन चार राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वृषभ राशि: अटका पैसा मिल सकता है, आय के नए रास्ते खुलेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। शनि देव आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में मार्गी होंगे। ज्योतिष में इस भाव को आय, लाभ और इच्छापूर्ति का स्थान माना जाता है। ऐसे में लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को इंक्रीमेंट, बोनस या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए पुराने संपर्कों से लाभ मिलने और कारोबार बढ़ाने के मौके बनेंगे। हालांकि, किसी भी नई योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें।

सिंह राशि: मान-सम्मान बढ़ेगा, करियर में मिल सकती है उपलब्धि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। दिसंबर में सूर्य का धनु राशि में गोचर आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेगा। यह भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों से जुड़ा है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मीडिया, लेखन, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, गुरु के वक्री होने के कारण बड़े फैसलों में जल्दबाजी ना करें और अपनी योजनाओं की दोबारा समीक्षा जरूर करें।

तुला राशि: सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, निवेश के मिलेंगे अवसर तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और दिसंबर में शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। इसे ज्योतिषीय दृष्टि से अनुकूल स्थिति माना जाता है। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और कार्यस्थल पर लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। घर, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपसी तालमेल बेहतर रखने के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभ राशि: आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मेहनत का मिलेगा फल कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। दिसंबर में शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में मार्गी होंगे। ज्योतिष में दूसरा भाव धन, बचत और परिवार से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। पिछले समय में की गई मेहनत का लाभ मिल सकता है और बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों को कामकाज में स्थिरता मिल सकती है। हालांकि, वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा। परिवार या कारोबार में किसी छोटी बात को लेकर विवाद ना बढ़ने दें।

दिसंबर में तरक्की के लिए करें सूर्य और शनि से जुड़े उपाय ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, दिसंबर में सूर्य और शनि की पूजा करना शुभ माना जाता है। रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। शनिवार को शनि देव का स्मरण करें और जरूरतमंदों को अन्न, कंबल या गर्म कपड़े दान करें। पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने की भी परंपरा है। इन उपायों को श्रद्धा के साथ करें और धन एवं करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।