दिसंबर 2026 में बड़ा ज्योतिषीय उलटफेर, राहु-केतु का गोचर और शनि-गुरु की चाल बदलेगी; जानें असर
2 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 5 दिसंबर को राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा और 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री होंगे और 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे।
December 2026 Grah Gochar: साल का आखिरी महीना दिसंबर ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी चाल और राशि बदलेंगे। कहीं ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो कहीं वक्री और मार्गी होने से उनकी गति में बदलाव आएगा। राहु-केतु का गोचर, शनि का मार्गी होना और गुरु का वक्री होना इस महीने की बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में शामिल हैं। सूर्य भी 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं दिसंबर में कब-कब ग्रहों की चाल बदलेगी और इसका किन राशियों पर असर पड़ सकता है।
दिसंबर 2026 में होने वाले ग्रह गोचर का आपकी राशि, नौकरी, कारोबार, धन और प्रेम जीवन पर क्या असर पड़ेगा? राहु-केतु के राशि परिवर्तन से लेकर शनि के मार्गी और गुरु के वक्री होने तक, अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ग्रहों की चाल और उसके प्रभाव जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
दिसंबर में कब बदलेंगे ग्रह अपनी चाल?
2 दिसंबर: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर
दिसंबर की शुरुआत में ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे। 2 दिसंबर को बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। ऐसे में इस गोचर को कारोबार, बातचीत और फैसले लेने से जोड़कर देखा जाता है।
5 दिसंबर: राहु-केतु का राशि परिवर्तन
दिसंबर का सबसे चर्चित गोचर राहु-केतु का रहेगा। गणना की पद्धति के अनुसार 5 दिसंबर को राहु मकर और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही राहु-केतु की धुरी बदल जाएगी। इन दोनों ग्रहों का गोचर ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है।
11 दिसंबर: मीन राशि में मार्गी होंगे शनि
शनि देव 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे। 27 जुलाई 2026 से शनि इसी राशि में वक्री चल रहे हैं। अब उनकी सीधी चाल शुरू होगी। शनि के मार्गी होने से लंबे समय से अटके कामों और जिम्मेदारियों को लेकर बदलाव की संभावना मानी जाती है।
13 दिसंबर: सिंह राशि में वक्री होंगे गुरु
देवगुरु बृहस्पति 13 दिसंबर को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। गुरु को ज्ञान, विवाह, संतान और भाग्य का कारक माना जाता है। उनकी चाल बदलने का असर शिक्षा, करियर और पारिवारिक मामलों पर देखा जाता है।
16 दिसंबर: धनु राशि में आएंगे सूर्य
सूर्य 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खरमास शुरू हो जाएगा। इस अवधि में हिंदू मान्यताओं के अनुसार विवाह और मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त नहीं निकाले जाते।
22 दिसंबर: धनु राशि में बुध का गोचर
बुध दिसंबर में दूसरी बार राशि परिवर्तन करेंगे। 22 दिसंबर को बुध वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर को पढ़ाई, वाणी, व्यापार और निर्णय लेने से जुड़े मामलों में अहम माना जाता है।
किन राशियों के लिए खास रहेगा दिसंबर?
मेष राशि: इस महीने कामकाज और खर्चों को लेकर सतर्क रहना होगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए महीने में कुछ नए अवसर बन सकते हैं। व्यापार और नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।
मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को कामकाज में बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। रिश्तों में बातचीत को महत्व दें।
कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए राहु-केतु का गोचर खास रहेगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में धैर्य से काम लें।
सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना महत्वपूर्ण रहेगा। पढ़ाई, करियर और आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी से बचें। पुराने कामों की समीक्षा करने का समय मिल सकता है।
कन्या राशि: कन्या राशि वालों को नौकरी और व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। खर्चों पर ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए दिसंबर में नए संपर्क फायदेमंद हो सकते हैं। नौकरी में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर महत्वपूर्ण रहेगा। कामकाज में बातचीत और फैसलों की भूमिका बढ़ सकती है। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिलेगा।
धनु राशि: धनु राशि में सूर्य और बुध का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा खास रह सकता है। नौकरी और निजी जीवन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
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मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर अहम रहेगा। करियर और आर्थिक मामलों में नए रास्ते तलाश सकते हैं। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। शनि के मार्गी होने से कामकाज और जिम्मेदारियों को लेकर समय महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।
मीन राशि: मीन राशि में शनि मार्गी होंगे। इस राशि के जातकों को काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत होगी। पुराने मामलों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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