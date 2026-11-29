1 दिसंबर से शुरू होंगे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, पूरे 31 दिन मिलेंगे तरक्की के मौके
दिसंबर 2026 में ग्रहों की चाल में छह बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 2 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर को राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे और 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे।
December Lucky Zodiac Signs 2026: दिसंबर का महीना कुछ राशि वालों के लिए खुशियां और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने से लेकर कारोबार में मुनाफा होने तक के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार में भी सुखद माहौल रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, दिसंबर में होने वाले ग्रहों के बदलाव से मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि वालों को विशेष लाभ मिल सकता है।
दिसंबर में होने वाले 6 बड़े ग्रह गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा? राहु-केतु के राशि परिवर्तन से लेकर शनि के मार्गी और गुरु के वक्री होने तक, नौकरी, कारोबार, धन और प्रेम जीवन से जुड़े सवालों के जवाब अपनी जन्मकुंडली के अनुसार जानें। लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना करियर में आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिलने के योग बनेंगे। कारोबार करने वालों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी रहेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना उपलब्धियों भरा रह सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। व्यापारियों को किसी बड़ी डील से फायदा मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बचत करने के मौके मिल सकते हैं। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक मान-सम्मान में भी वृद्धि होने के योग हैं।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा अवसर मिल सकता है। पहले से नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक लाभ के नए रास्ते बनेंगे। प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना विशेष लाभ देने वाला साबित हो सकता है। शनि के मार्गी होने से कामकाज में गति आने की संभावना है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नए सौदे फायदेमंद रह सकते हैं। आमदनी बढ़ने के योग हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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वास्तु शास्त्र
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