दिसंबर 2026 में 5 बड़े ग्रह गोचर, राहु-केतु से लेकर शनि-गुरु तक बदलेंगे चाल; नए साल से पहले इन तारीखों पर रखें नजर
दिसंबर में ग्रहों की चाल में पांच बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 5 दिसंबर को राहु मकर और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे, जबकि 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे।
December 2026 Grah Gochar: साल 2026 का आखिरी महीना दिसंबर ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस महीने पांच बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। राहु-केतु राशि बदलेंगे तो शनि अपनी चाल सीधी करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। सूर्य और बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में साल खत्म होने से पहले ग्रहों की इन हलचलों पर ज्योतिष की नजर रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना महत्व बताया गया है। किसी को धन और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है तो किसी का संबंध नौकरी, कारोबार, शिक्षा और वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि ग्रहों की चाल बदलने पर राशियों पर पड़ने वाले असर की चर्चा भी शुरू हो जाती है। दिसंबर में होने वाले ये बदलाव नए साल 2027 से पहले कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
5 दिसंबर: राहु-केतु बदलेंगे राशि
दिसंबर की शुरुआत में ही राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दोनों ग्रह करीब डेढ़ साल बाद अपनी राशि बदलेंगे। ज्योतिष में राहु को महत्वाकांक्षा, अचानक होने वाली घटनाओं और भौतिक सुखों से जोड़कर देखा जाता है। वहीं केतु को आध्यात्मिकता, वैराग्य और आत्मचिंतन का कारक माना गया हैराहु का मकर राशि में जाना कर्मक्षेत्र, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण बना सकता है। वहीं केतु के कर्क राशि में आने से परिवार, घर और भावनात्मक जीवन से जुड़े विषय चर्चा में रहेंगे। इस गोचर का असर सभी राशियों पर उनकी कुंडली में राहु-केतु की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
11 दिसंबर: शनि की वक्री चाल होगी समाप्त
शनि की चाल में बदलाव भी दिसंबर की बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में शामिल है। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। शनि जुलाई से इसी राशि में वक्री चल रहे हैं। अब उनकी चाल सीधी होने से ज्योतिषीय गणना में बदलाव आएगा। शनि को कर्म और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। नौकरी, कारोबार, मेहनत और जिम्मेदारियों पर शनि का प्रभाव देखा जाता है। शनि के मार्गी होने के बाद लंबे समय से अटके कामों को लेकर नई परिस्थितियां बन सकती हैं। जिन लोगों को कामकाज में देरी या बार-बार रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
13 दिसंबर: गुरु सिंह राशि में होंगे वक्री
देवगुरु बृहस्पति 13 दिसंबर को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। गुरु को ज्योतिष में ज्ञान, शिक्षा, धन, विवाह और संतान का कारक माना जाता है। ऐसे में उनकी चाल में बदलाव को इन सभी क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है। गुरु के वक्री होने पर पुराने फैसलों की समीक्षा करने और अधूरी योजनाओं पर दोबारा काम करने की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है। हालांकि, गुरु की वक्री चाल का परिणाम हर राशि के लिए एक जैसा नहीं होगा। कुंडली में गुरु की स्थिति भी काफी मायने रखेगी।
16 दिसंबर: सूर्य का धनु राशि में गोचर, शुरू होगा खरमास
सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को धनु संक्रांति कहा जाता है। इसी के साथ खरमास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खरमास में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पिता और सरकारी क्षेत्र का कारक माना जाता है। सूर्य के धनु राशि में आने से इनसे जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। धार्मिक दृष्टि से भी इस समय का विशेष महत्व है। खरमास के दौरान पूजा-पाठ, दान और धार्मिक कार्यों को शुभ माना जाता है।
22 दिसंबर: बुध का धनु राशि में प्रवेश
दिसंबर के आखिरी दिनों में बुध राशि परिवर्तन करेंगे। 22 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार, लेखन और संवाद का कारक ग्रह माना जाता है। बुध के धनु राशि में आने से शिक्षा, व्यापार और नौकरी से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। कारोबारियों के लिए लेन-देन और नई योजनाओं को लेकर समय महत्वपूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और भविष्य की तैयारी पर ध्यान देने का समय रहेगा। बुध के इस गोचर के बाद धनु राशि में सूर्य और बुध की युति भी बनेगी।
साल के आखिरी महीने में बदलेंगी ग्रहों की चाल
दिसंबर में होने वाले इन पांच बदलावों के साथ साल 2026 विदा होगा। राहु-केतु का राशि परिवर्तन लंबे समय तक असर रखने वाला माना जाता है। वहीं शनि और गुरु की चाल में बदलाव भी ज्योतिषीय गणना के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य और बुध का गोचर भी महीने की खास घटनाओं में शामिल है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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