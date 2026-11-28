बुध गोचर दिसंबर 2026: 2 दिसंबर को बदलेंगे बुध चाल, 7 दिन बाद होंगे अस्त; सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर
दिसंबर 2026 में ग्रहों की चाल में चार बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 5 दिसंबर को करीब डेढ़ साल बाद राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ से मकर और केतु सिंह से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे और 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे।
दिसंबर की शुरुआत के साथ ही बुध ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पांच दिन बाद 7 दिसंबर को बुध अस्त हो जाएंगे। इसके बाद 22 दिसंबर को बुध धनु राशि में पहुंचेंगे। बुध की स्थिति में होने वाले इन बदलावों का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और गणना का कारक माना गया है। ऐसे में बुध का यह गोचर नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और आर्थिक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। खास बात यह है कि बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश और उसके बाद अस्त होना कई राशियों के लिए अलग-अलग परिस्थितियां बना सकता है।
2 दिसंबर को बुध के राशि परिवर्तन और 7 दिसंबर को अस्त होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नौकरी, कारोबार, पढ़ाई, धन और पारिवारिक जीवन में किन बदलावों के संकेत मिल रहे हैं? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार बुध गोचर का प्रभाव और उपाय जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा
मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अचानक होने वाले खर्च बढ़ा सकता है। नौकरी में कामकाज को लेकर व्यस्तता रहेगी। किसी पुराने मामले को लेकर दोबारा चर्चा हो सकती है। कारोबार करने वालों को लेन-देन में सावधानी रखनी होगी। बिना पूरी जानकारी के किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर साझेदारी के मामलों में अहम रहेगा। कारोबार में किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने की योजना बन सकती है। वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचें। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा।
मिथुन राशि- बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं। इस गोचर के दौरान नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी समय महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि, सेहत और दिनचर्या को नजरअंदाज न करें।
कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर शिक्षा और प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में अहम रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी। संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटा लें।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। मकान या जमीन से संबंधित किसी पुराने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। नौकरी में काम का दबाव रह सकता है। परिवार के लोगों के साथ बातचीत में अपनी बात सोच-समझकर रखें।
कन्या राशि- कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि के जातकों के लिए गोचर बातचीत, संपर्क और छोटे सफर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कारोबारियों को संपर्कों से फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर धन और पारिवारिक मामलों में बदलाव ला सकता है। इस दौरान आमदनी के साथ खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। परिवार में किसी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कारोबार में उधार देने या लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें।
वृश्चिक राशि- बुध का प्रवेश वृश्चिक राशि में ही होने जा रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास रहेगा। नौकरी में अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। कारोबार से जुड़े फैसलों में समझदारी दिखानी होगी। बुध के अस्त होने के बाद बातचीत और जरूरी कागजी कामों में अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहतर रहेगा।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर खर्च और विदेश से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। नौकरी करने वालों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना होगा। किसी पुराने काम को पूरा करने में समय लग सकता है।
मकर राशि- मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आमदनी और सामाजिक संपर्कों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। पुराने मित्रों या परिचितों से मुलाकात हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कारोबार करने वालों को किसी पुराने संपर्क से काम मिल सकता है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के करियर से जुड़े मामलों में बुध का गोचर अहम रहेगा। नौकरी में कामकाज को लेकर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कारोबार में योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
मीन राशि- मीन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में नई दिशा मिल सकती है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को सोच-समझकर कदम उठाना होगा। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
7 दिसंबर को बुध होंगे अस्त
राशि परिवर्तन के कुछ दिन बाद ही बुध अस्त हो जाएंगे। 7 दिसंबर को बुध के अस्त होने की स्थिति बनेगी। इसके बाद 22 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध की अस्त अवस्था जनवरी 2027 तक रहने की गणना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
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