मोक्षदा एकादशी दिसंबर में, एक नहीं तीन एकादशी, खरमास होगा शुरू, धनु राशि में हलचल, विवाह के मुहूर्त भी
दिसंबर 2025 का महीना बहुत खास रहने वाला है। इस महीने में मोक्षदा एकादशी तो होगी ही साथ ही 3 एकादसी व्रत पड़ेगे, इसके अलावा खरमास भी इसी महीने में रहेंगे। साथ ही विवाह के कुछ मुहूर्त भी होंगे।मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, कालाष्टमी, पुत्रदा एकादशी और पौष अमावस्या इस महीने होंगे। इसके अलावा धनु राशि में बड़े -बड़े ग्रह जाएंगे। ये धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं।
ग्रह गोचर
4 दिसंबर, 2025 मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति का गोचर
4 दिसंबर, 2025 वृश्चिक राशि में वक्री बुध का गोचर
4 दिसंबर, 2025 धनु राशि में वक्री मंगल का गोचर
7 दिसंबर, 2025 धनु राशि में मंगल का गोचर
16 दिसंबर धनु राशि में सूर्य का गोचर
20 दिसंबर, 2025 धनु राशि में शुक्र का गोचर
29 दिसंबर, 2025 धनु राशि में बुध का गोचर
मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष और पापों को हरने वाला बताया गया है।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग इस दिन घरों में सत्यनाराण की कथा करते हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा और भगवान शिव की पूजा भी होती है। पौष मास का आरंभ भी दिसंबर में होगा। पौष महीने में सूर्य की उपासना की जाती है। इस महीने में जप तप और दान का बहुत अधिक महत्व है। सफला एकादशी- मान्यता है कि इस एकादशी पर सभी कार्य सफल होते हैं। धनु संक्रांति और खरमास की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद पौष अमावस्या भी इसी महीने आएगी। गुरु गोविंद सिंह जयंती भी इसी महीने है। इसके बाद पौष मास की एकादशी भी साल के आखिर में पड़ेगी।
दिसंबर माह के व्रत त्योहार
1 दिसंबर 2025 - मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती
2 दिसंबर 2025 - प्रदोष व्रत
4 दिसंबर 2025 - अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा
5 दिसंबर 2025 - पौष माह शुरू
7 दिसंबर 2025 - अखुरथ संकष्टी चतुर्थी
11 दिसंबर 2025- कालाष्टमी, मासिक कृष्णाष्टमी
15 दिसंबर 2025 - सफला एकादशी
16 दिसंबर 2025 - धनु संक्रांति, खरमास शुरू
17 दिसंबर 2025 - प्रदोष व्रत
19 दिसंबर 2025 - पौष अमावस्या
24 दिसंबर 2025 - विनायक चतुर्थी
25 दिसंबर 2025- क्रिसमस
27 दिसंबर 2025 - गुरु गोविंद सिंह जयंती
30 दिसंबर 2025 - पौष पुत्रदा एकादशी
31 दिसंबर 2025 -पौष पुत्रदा एकादशी
विवाह मुहूर्त
4 दिसंबर 2025 (गुरुवार) से 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार), प्रातः 06:59 बजे, नक्षत्र – रोहिणी
5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार), समय - सुबह 06:59 बजे से 6 दिसंबर 2025 (शनिवार), सुबह 07:00 बजे तक, नक्षत्र - रोहिणी और मृगशिरा
6 दिसंबर 2025 (शनिवार), समय – प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 08:48 बजे तक
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।