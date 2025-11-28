दिसंबर में 5 ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, जानें इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव

संक्षेप: ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को विशेष स्थान प्राप्त है। ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। दिसंबर माह में 5 ग्रहों की चाल बदलने वाली है।

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को विशेष स्थान प्राप्त है। ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। दिसंबर माह में 5 ग्रहों की चाल बदलने वाली है। 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अगले दिन 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के बाद 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद बुध 29 दिसंबर को एक बार फिर राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं, कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल…

मेष राशि- दिसंबर का महीना आपके लिए भाग्य खुलने जैसा महीना साबित हो सकता है। उच्च शिक्षा, सरकारी कार्य, विदेश यात्रा और इंटरव्यू में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और प्रमोशन की भी संभावना है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और जल्दबाजी से लिए फैसले आपको फायदे में डालेंगे। बस क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखना जरूरी है वरना अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं।

वृषभ राशि- वित्तीय मामलों में राहत मिलेगी और ऋण या टैक्स से जुड़े मसले हल होंगे। अगर कोई पैसा कहीं अटका हुआ है, तो उसके मिलने के संकेत हैं। साझेदारी वाले काम सावधानी से करें, किसी पर आँख बंद करके भरोसा न करें। रिश्तों में हल्का तनाव रह सकता है, लेकिन खुलकर बातचीत करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

मिथुन राशि- देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि में आने से आपकी किस्मत तेज होगी। नौकरी में उन्नति, बेहतर अवसर और बड़ी उपलब्धियां मिलने का समय है। जो भी कार्य आप लंबे समय से शुरू करना चाह रहे थे, वह अब गति पकड़ सकता है। प्रेम जीवन मधुर रहेगा और बात शादी तक पहुंच सकती है। परिवार में माहौल शांत रहेगा और कोई पुरानी समस्या हल हो सकती है। सेहत में ऊर्जा बढ़ेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा।

कर्क राशि- नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी और बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं।कानूनी मामलों में राहत मिलेगी और पुराने अटके काम पूरे होंगे। घर के माहौल में शांति रहेगी, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें। पेट संबंधी दिक्कत परेशान कर सकती है। यात्रा के योग भी बनते हैं।

सिंह राशि- दिसंबर आपके लिए बहुत ही शुभ मास साबित होगा। करियर में तेजी, प्रमोशन, नए अवसर और पहचान मिलने के योग हैं। रचनात्मक क्षेत्र- मीडिया, कला, फैशन, ब्रांडिंग इन सबमें काम करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। प्रेम जीवन में मजबूती आएगी और बात विवाह तक भी बढ़ सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। यात्राओं से लाभ और भाग्य का मजबूत साथ मिलेगा।

कन्या राशि- घर और करियर दोनों में अच्छे बदलाव आएंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में कोई बड़ा कार्य या खरीदारी हो सकती है। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। सेहत में सामान्य सुधार रहेगा, लेकिन तनाव से बचें। लगातार मेहनत करके आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

तुला राशि- कम्युनिकेशन, मीडिया, मैनेजमेंट और मार्केटिंग से जुड़े लोग खूब चमकेंगे। इंटरव्यू में सफलता और प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। भाई-बहनों से रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है, इसलिए शांत रहें। छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। नौकरी और बिजनेस दोनों में प्रगति के योग हैं। आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है।

वृश्चिक राशि- पैसों से संबंधित मामलों में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। किसी अटके हुए भुगतान का मिलना भी संभव है। सरकारी काम, डिजिटल कार्य और बिजनेस लेन-देन में सफलता मिलेगी। परिवार में शांति और सहयोग रहेगा। खर्चों पर काबू रखें और बोलते समय नरमी से काम लें। सेहत स्थिर रहेगी।

धनु राशि- धनु राशि में चार ग्रहों का एक साथ आना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। करियर में शानदार सफलता, धन लाभ और मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं। नया काम शुरू करना लाभकारी रहेगा। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ा स्वास्थ्य ध्यान मांग सकता है, खासकर सिर और पेट की शिकायतें उभर सकती हैं। बहुत अच्छा समय है- अवसरों को हाथ से न जाने दें।

मकर राशि- मानसिक शांति और आध्यात्मिकता बढ़ेगी। आप किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। काम में स्थिरता रहेगी और विदेश या दूर देश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पैसा सही जगह जाएगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत होगा। पुराने डर और तनाव खत्म होने लगेंगे।

कुंभ राशि- नए संपर्क और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा। दोस्त, सहकर्मी और बड़े लोग आपके काम का समर्थन करेंगे। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट या भूमिका मिल सकती है। धन लाभ के योग हैं।स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे।

मीन राशि- नौकरी और करियर में बड़ा अवसर मिलने के संकेत हैं। पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों के बीच आपकी छवि मजबूत होगी। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। पैसों को लेकर समझदारी दिखाने की जरूरत है। प्रेम जीवन मधुर रहेगा और पार्टनर से सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए लक्ष्य तय करेंगे।