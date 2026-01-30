मन भारी और काम अटके पड़े हैं, तो शनिवार को करें इस स्तोत्र का पाठ

Hindustan Hindi News
शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है और इस दिन दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, साढ़ेसाती-ढैय्या का दबाव घटता है और अटके काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं इस स्तोत्र की महिमा और पाठ के नियम।

Jan 30, 2026 01:56 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
जब जीवन में काम अटक जाते हैं, मन भारी रहता है, चिंता बढ़ती है और हर तरफ से रुकावटें नजर आने लगती हैं, तो ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में शनि देव की कृपा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है और इस दिन दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, साढ़ेसाती-ढैय्या का दबाव घटता है और अटके काम बनने लगते हैं। राजा दशरथ द्वारा रचित यह स्तोत्र शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। शनिवार को नियमित पाठ से मन की भारीपन दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है।

दशरथकृत शनि स्तोत्र की महिमा

पौराणिक कथा के अनुसार, जब राजा दशरथ को शनि देव के क्रोध से बहुत कष्ट हुए और उनके पुत्र राम को वनवास जाना पड़ा, तब दशरथ ने शनि देव की स्तुति की। इसी स्तुति को दशरथकृत शनि स्तोत्र कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से शनि के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह स्तोत्र विशेष रूप से साढ़ेसाती, ढैय्या, शनि की महादशा और अंतर्दशा में प्रभावी माना जाता है। शनिवार को सच्चे मन से इसका पाठ करने वाले व्यक्ति को शनि देव शीघ्र कृपा प्रदान करते हैं और अटके हुए कार्य बनने लगते हैं।

स्तोत्र पाठ का सबसे अच्छा समय और विधि

शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। स्तोत्र पाठ के लिए निम्नलिखित समय और विधि सबसे प्रभावी है:

समय: शनिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त (4 से 6 बजे) या शाम को सूर्यास्त के समय।

स्थान: पूजा स्थल या शांत कमरे में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें।

विधि: स्नान कर साफ वस्त्र पहनें। शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। काले तिल, काला कपड़ा या लोहे की वस्तु दान के लिए रखें। स्तोत्र को 11, 21 या 108 बार पढ़ें (शुरुआत में कम से कम 11 बार से शुरू करें)। पाठ के बाद 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में शनि देव से क्षमा मांगें और दान करें।

स्तोत्र का पाठ करने से मिलने वाले लाभ

दशरथकृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करने से कई शुभ फल प्राप्त होते हैं:

  • मन की भारीपन और चिंता दूर होती है।
  • अटके हुए काम बनने लगते हैं।
  • साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है।
  • नौकरी, व्यापार और करियर में स्थिरता आती है।
  • आर्थिक तंगी और कर्ज से राहत मिलती है।
  • स्वास्थ्य में सुधार होता है, खासकर हड्डी, जोड़ और त्वचा रोगों में।
  • परिवार में शांति और एकता बढ़ती है।

स्तोत्र पाठ के दौरान रखें ये सावधानियां

  • पाठ हमेशा सात्विक मन से करें, क्रोध या नकारात्मक भाव ना रखें।
  • शनिवार को मांस-मदिरा, लहसुन-प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें।
  • पाठ के दौरान काले रंग का आसन इस्तेमाल करें।
  • स्तोत्र को साफ उच्चारण के साथ पढ़ें, गलत उच्चारण से बचें।
  • अगर संभव हो तो शनिवार को शनि मंदिर जाएं और तेल का दीपक जलाएं।
  • पाठ के बाद दान अवश्य करें। दान में काले तिल, कंबल, लोहा या तेल जरूरतमंदों को दें।

शनि देव न्याय के देवता हैं। वे मेहनत और धैर्य का फल देते हैं। दशरथकृत शनि स्तोत्र का शनिवार को पाठ करने से शनि प्रसन्न होते हैं और जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। यदि आपके काम अटके हैं और मन भारी है, तो इस स्तोत्र को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शनिदेव की कृपा से आपका जीवन शीघ्र संवर जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
